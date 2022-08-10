杜兰特对网队发展没有信心 坚持交易转会

（纽约综合电）布鲁克林网（Brooklyn Nets）球星杜兰特（Durant）坚持交易转会，称球会老板蔡崇信只能在他与教练纳什（Nash）之间二选一。

据“The Athletic”报道，杜兰特在伦敦向蔡崇信说明了自己申请转会的原因，即他对球队的发展没有信心，在这里他看不到希望，如果球队要让主帅纳什和总经理马克思留下，他就会选择离开。

蔡崇信在推特上发文称：“我支持我们的管理层和教练组。我们会做出对布鲁克林网最有利的决定。”

上赛季，网队将哈登（Harden）交易至费城76人（Philadelphia 76ers），并眼看着欧文（Irving）因冠病疫苗接种问题缺席了大半个赛季。网队当时的战绩仅为44胜38负。

48岁的纳什曾两次获得NBA常规赛MVP，2020年，他开始在网队执教，并在两个赛季里带领网队取得92胜62负的战绩。46岁马克思是NBA联盟中首名来自新西兰的球员，并两次获得联赛冠军，一次是2005年以圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）前锋的身份，另一次是2014年作为马刺队的助理教练。

目前，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）、迈阿密热浪（Miami Heat）和多伦多猛禽（Toronto Raptors）都对杜兰特感兴趣。

另据ESPN报道，NBA联盟9日通知各支球队，新赛季球员若要在加拿大打比赛，必须接受冠病疫苗的接种。若未注射疫苗，球员也必须提供合法的医疗证明。上赛季，网队球星欧文和76人后卫塞尔布（Thybulle）都因为没有接种疫苗而缺阵加拿大的远征。