英超升班马伯恩茅斯 签下阿根廷国家队后卫塞内斯

（伯恩茅斯综合电）英格兰超级联赛升班马伯恩茅斯（Bournemouth）星期一（8月8日）宣布从荷兰甲级联赛球队飞燕诺（Feyenoord）签下阿根廷后卫塞内斯（Senesi）。

伯恩茅斯没有披露塞内斯的转会费，不过根据英国媒体报道，这名阿根廷后卫的转会费约为1500万欧元（约2110万新元）。

对于塞内斯的加盟，伯恩茅斯首席执行官布拉克（Blake）说：“这对我们来说是一笔非常重要的签约，马科斯（塞内斯）为我们的球队带来了重要的能量。”

“不可避免地，很多球会对他很感兴趣，所以他选择来这里是我们作为一家具备吸引力足球俱乐部的明显标志。”

“引进一名在欧洲比赛中经验丰富的现役阿根廷国脚，是俱乐部雄心的另一个体现，我们都期待看到马科斯穿上伯恩茅斯的球衣。”

25岁的塞内斯是在2019年从阿根廷超级联赛球会圣洛伦索（San Lorenzo）加盟飞燕诺，其间代表这家鹿特丹球会出赛116场，也是该球队出战欧洲赛事的主力战将。

意大利与阿根廷国家足球队同时征召塞内斯入队，不过塞内斯选择代表阿根廷，并在今年6月对垒爱沙尼亚的友谊赛完成他在阿根廷国家队的处子秀。

对于离开飞燕诺加盟伯恩茅斯，塞内斯说：“我很兴奋加盟伯恩茅斯，让我们一起创造一些回忆。飞燕诺是我在欧洲的第一家球会，鹿特丹一直给我家的感觉。我和这个球会与球迷一起经历了很多。”