效力蓝军两赛季 前锋维尔纳回归德甲莱比锡

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）前锋维尔纳（Werner）和曾经效力的德甲球队莱比锡（Leipzig）签约四年，证实回归昔日东家。

切尔西和莱比锡星期三（8月10日）宣布，两个球会已经就蓝军射脚维尔纳的转会达成协议，他将与莱比锡签约四年。

26岁的维尔纳两年前从莱比锡加盟切尔西，转会费为4500万欧元（约6336万新元），而莱比锡这回则以2500万欧元重新将这名德国前锋纳入旗下。

维尔纳2016年到2020年效力莱比锡期间，攻入95个进球，成为球队史上进球对多的球员。他过后在为切尔西效力的两个赛季里出场89次，攻入23球，包括在英超联赛的10个进球。

莱比锡商务总监肖尔茨（Scholz）说：“签下蒂莫（维尔纳）是我们一个特别的引援活动。我们见证蒂莫成为球会创纪录的射脚和德国国家队一员。他的回归队球迷来说是极具意义的，因为蒂莫是大家心目中崇敬的球员，也获得很多人的认同。”

维尔纳是在2017年对垒奥地利的国际足联联合会杯首次代表德国国家队出征，至今已上场50次。

维尔纳接受莱比锡官网采访时说：“我期盼新赛季为莱比锡上阵，我们想要实现更多目标，当然我也要成为第一个为莱比锡攻入一百球的球员。”

他也在社媒和蓝军球迷感性告别。“我在过去两年感受到了如此多的爱和支持，我将永远不会忘记你们如何支持着我，无论在高光和低谷时刻。”