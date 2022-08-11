骆建佑抽中“好签” 首三圈避开强敌

羽球世锦赛

（吉隆坡综合电）世界羽球锦标赛的签表星期三（8月10日）出炉，我国首号男单骆建佑首三圈避开强敌，若是都取得胜利，他将在复赛对垒第三种子的丹麦选手安东森。

第27届将在于8月22日至28日在日本东京举行，届时来自超过60个国家和地区的385个球员将角逐这个羽坛的最高荣誉。10日在吉隆坡举行的锦标赛对阵抽签时，第八种子骆建佑的签运不错，在首三圈的赛事中最强的对手是香港的第10号种子伍家朗。若骆建佑这三场赛事都报捷，他可能将在复赛中迎战世界排名第三的安东森。和骆建佑同一个半区的种子球员有世界第二的桃田贤斗、马国头号男单李梓嘉、印度好手叻斯亚·森。

我国二号男单郑加恒则会在第二圈赛事中遇到近来状态不俗的世界首号男单安赛龙。和安赛龙同属半区的有四号种子的周天成（台湾），以及印尼首二号男单安东尼·金廷和佐纳丹。

女单签表方面，我国首号女单杨佳敏第一圈的对手是世界排名第43的沈有振（韩国）。如果获胜，世界排名第18的杨佳敏次圈和第三圈先后可能将迎战第10号种子的蓬帕威（泰国）和第4号种子强敌陈雨菲（中国），晋级路途挑战不小。与杨佳敏属于同个半区的有“台湾一姐”戴资颖和世界排名第六的奥原希望（日本）。

混双夫妻档许永凯和陈薇涵刚在共运会为新加坡夺得史上首枚共运会混双金牌，势必打了一记强心针，他们是否能将上佳状态带到世锦赛场，叫人拭目以待。他们首圈对手是亨姆明和帕格，第二圈则会遇到第12号种子的金子祐树／松友美佐纪（日本）。许永凯和陈薇涵在赛区的最强对手是第二号种子组合德保乌拉努科／沙西丽（泰国）。

男双组合骆建贤／许永凯的首圈对手是来自法国的波波夫兄弟档组合，而女双组合金羽佳／黄嘉盈首圈将挑战奥地利组合霍赫麦尔／瑟琳娜·欧阳。