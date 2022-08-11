石宇奇提前解禁 备战世锦赛

2022东京世界羽毛球锦标赛将于8月22日打响。目前中国羽毛球大部队正在泰国清迈基地秣马厉兵，而男单二号石宇奇则独留国内加紧备战。以非种子出战世锦赛，他能走多远值得关注。

这也是自去年10月汤姆斯杯半决赛后，石宇奇首度亮相国际大赛。久疏战场，对这位26岁的名将来说更多的是适应国际比赛氛围和节奏，寻找感觉。

自今年3月初踏出国门至今，中国队已在海外漂泊了四个多月。这期间，除了在欧亚两洲辗转征战外，一些队员还遭遇了冠病和伤病的困扰，可谓困难重重。

即便如此，中国队在男女单打、男女双打、混双上都有冠军入账。但五个单项成绩相比，男单整体表现差强人意，仅靠年轻的翁泓阳在大部分名将缺席的韩国公开赛上拿到了一个含金量不高的冠军。首次闯入印尼大师赛决赛的赵俊鹏和在泰国公开赛决赛中惨遭马来西亚名将李梓嘉逆转的李诗沣，则各获一个亚军。

由此可见，中国男单的年轻队员还难以挑起大梁。在队中一哥谌龙因伤病无法回归的情况下，二号石宇奇能否为低谷中的中国男单带来希望？石宇奇因在去年汤姆斯杯半决赛期间言行不当，受到了中国羽协禁赛一年的严厉处罚。

利好消息是，在新加坡公开赛落幕的次日，中国羽协发布公告，同意禁赛期内的石宇奇参加今年世锦赛。在距离世锦赛一个月时，提前解除了对他的罚单。

尽管石宇奇有不俗的技战术实力，但毕竟他已经禁足国际赛场10个月，再加上非种子身份的劣势，缺少时间来进行适应和调整。按照抽签，他在第二圈就将面对11号种子杰姆克，第三圈可能对阵六号种子、印尼名将安东尼·金廷，复赛更要挑战头号种子安赛龙，可谓一路荆棘。

据悉，此前石宇奇一直在福建晋江参加男单训练营集训，每天加入了大量体能训练。原本计划从福州飞往日本，但由于训练营提前结束，他和教练孙俊已回南京做最后的备战。