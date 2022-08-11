不执着第24冠 塞雷娜月底告别网坛

塞雷娜说想再生一个孩子是她选择退役的重要原因。虽然从不愿在家庭和网球中做选择，但即将年满41岁意味着她必须做出牺牲。

（纽约综合电）终于到了要说再见的时候，网坛“常青树”、美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）星期二（8月9日）宣布，她将在8月底开赛的美国网球公开赛后离开网坛。塞雷纳表示，已经放下了对于第24个大满贯单打冠军头衔的执念。

塞雷娜在时尚杂志Vogue撰文，宣布离开网坛的决定。下月即将年满41岁的塞雷娜写道：“我永远不想提‘退役’这个词。对于我接下来的未来，我能想到最合适的词是进化。我要进化到网球之外的地方了，去追求那些对于我重要的事情。

“几年前，我开办了塞雷娜投资公司，这是一家风险投资公司。在那之后，我组建了家庭，我希望壮大这个家庭。”

塞雷娜一共拥有23座大满贯赛事单打冠军头衔，是公开赛时代拥有最多大满贯头衔的运动员，在整个网球史上，也仅仅落后24次夺冠的澳大利亚名宿玛格丽特·考特（Margaret Court）。塞雷娜最后一次夺冠是在2017年澳网，当时她带着身孕夺冠，震惊世人。塞雷娜之后产下女儿奥林匹亚，可惜在产后她一直没能恢复到最佳状态。今年的温网中，塞雷娜再度复出尝试冲击冠军，但在首轮就遭淘汰。

塞雷娜说：“有人说我不是历史最佳球员，因为我没有超过玛格丽特的纪录，虽然她是在1968年以前也就是公开赛时代之前达到那个数字的。

“如果我说我不想要那个纪录，我是在撒谎。但随着日子一天天过去，我真的没有在想它了。”

想再生一个孩子

塞雷娜在2016年和社交网站Reddit创办人瓦尼安订婚，2017年女儿出生后，两人在当年11月结婚。塞雷娜自认是一个很要强的母亲，她说：“我确实有很多人在支持我，但到现在为止，奥林匹亚只有一次一整天不在我身边。”

自去年开始，他们一家就希望能有第二个孩子。塞雷娜说：“有时候在晚上睡觉前，女儿会向上帝祷告，赐给她一个小妹妹……”

当然对于网球，塞雷娜仍充满感情。她说：“我从不想在家庭和网球之间做一个选择。但我就要41岁了，我只能做出牺牲。

“我觉得这不公平。因为如果我是一个男人，我就不须要写这些了。因为我可以在外面打球，继续赢球，而我的妻子可以去做壮大家庭的事情（生孩子）。如果是那样，我或许会更像汤姆·布雷迪（Tom Brady）一些。”

布雷迪是美式橄榄球运动上最伟大的四分卫球员。他几乎和塞雷娜同时踏上各自的职业赛场，但如今已经45岁的布雷迪仍不愿退休。

网坛名人谈塞雷娜退役

离开网坛时，塞雷娜将会以网球运动历史最伟大运动员的身份离开。她的生涯激励了新一代的球员和球迷，人们将永远记得她是场上的冠军，在场外也提升了网球运动在全球的形象。

——比利·金（78岁）

12项女单大满贯得主

我不知道她是否还想打球，我认为她不必再打了。她已经是和乔丹、詹姆斯和布雷迪一个级别的运动员。她是整个体育史上最伟大的运动员之一，不论男女。

——约翰·麦肯罗

美国男子网球名宿

她改变了网球运动。女子网坛从没有过像她这样拥有统治力的球员。

——艾玛·拉杜卡努

2021年美网女单冠军

在我看来，她在网坛留下的传奇没有任何其他球员可以比拟。她的人生还会继续留下许多传奇，去激励好几代人。

——科科·高夫

2022年法网女单亚军

没有办法完整形容塞雷娜对于整个WTA大家庭的意义。我们只能祝福她在未来的人生路上幸福、成功。

——西蒙

女子网球协会（WTA）会长

塞雷娜和姐姐维纳斯两人在过去20年间主宰了女子网坛。这期间当然有其他伟大的球员，但她将非网球迷吸引到这项运动来。即便你完全不懂网球，你也肯定听说过塞雷娜·威廉姆斯这个名字。

——格雷格·鲁塞德斯基

英国前头号男单