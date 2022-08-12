乔丹“最后一舞”球衣9月拍卖 售价料达685万元

（纽约法新电）NBA传奇球星乔丹（Jordan）在1998年NBA总决赛首回合所穿的一件球衣，下个月将被公开拍卖，外界预估这件球衣的最高价格可能高达500万美元（685万新元，1美元兑约1.37新元，下同）。

乔丹在为芝加哥公牛（Chicago Bulls）冲刺六届总决赛夺冠时所穿的经典23号红色球衣当中，这仅是第二件捧上拍卖台的球衣。苏富比拍卖行透露，乔丹在总决赛穿的大多球衣都属私人珍藏，但他曾将一件捐赠给史密森非裔美国人历史和文化国家博物馆。

苏富比预估这件球衣会以300万至500万美元的价格拍出，这一价格预料将会成为乔丹相关纪念品拍出的最高售价。球衣将先在加州蒙特雷展出，之后送往纽约，并将于9月6至14日在网上拍卖。

1997-98赛季是乔丹“最后一舞”的关键一年，乔丹在1998年对垒犹他爵士（Utah Jazz）的总决赛中，协助公牛以4比2的大比分夺魁，实现了个人生涯的第二个三连冠。不过在第一场比赛中，公牛以85比88不敌爵士，乔丹拿下33分2篮板2助攻和2次封盖。

现年59岁的乔丹目前是夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的老板，据报道他目前还是通过耐吉“飞人乔丹”（Air Jordan）品牌的球鞋每年赚取数百万美元的版税。