庆创会50周年 我国壁球总会拟建新国家训练中心

现有的加冷壁球中心将于2023年拆除，我国壁球总会希望能在“活力加冷”计划下设立三层楼的新国家训练中心，占地1600平方米，以发展本地壁球。

新加坡壁球总会星期六（8月13日）晚上在香格里拉酒店庆祝创建50周年，并宣布已向体育理事会提呈计划书建三层楼的国家壁球中心，盼能提升我国壁球实力。

我国11次全国壁球冠军再纳也在晚宴上获颁终身成就奖，不过他因感染冠病无法出席，由妹妹诺拉伊达代领。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆以嘉宾身份颁奖。

今年5月举行的河内东南亚运动会没有壁球项目，我国选手在2019年的菲律宾东运会斩获2银3铜，他们也在2017年吉隆坡东运会曾赢得三枚金牌，表现出色。加冷壁球中心是我国目前唯一一个比赛级别的训练馆，不过这个已有40年历史的建筑将在2023年拆除，目前还没找到合适的替代地点。

我国壁球总会希望能在“活力加冷”（Kallang Alive）计划下设立一个新的国家训练中心，以发展新加坡壁球。

壁球总会会长张承伟说：“我们已经向新加坡体育理事会提交一份关于替代中心的提案。这座场馆会是三层楼的建筑，能够练习单打、国际双打和巨人双打，占地1600平方米。”

由于受场地局限，我国无法举办大型壁球交流和比赛等活动，若没有找到合适的地点建立场馆，对这项运动的长远发展不利。张承伟说，他们正通过各种项目和活动来吸引青少年，这项运动也非常适合年长者来参与。我国壁球总会在过去三年遇到很多挑战，但还是筹到超过160万元的资金，冠病疫情放缓后他们已派国家青年队参加亚洲青少年锦标赛、荷兰青少年公开赛和卡塔尔青少年公开赛等。

蔡瑞隆在致辞中谈到，他将和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉还有张承伟一起讨论壁球总会的诉求。

获颁终身成就奖 再纳感到非常荣幸

获颁终身成就奖的再纳通过视频受访时说：“今天（13日）还是阳性，但我现在感觉好多了，只是觉得很遗憾无法到场出席。我感到非常荣幸能够成为第一位获得这个奖项的壁球运动员。”

再纳目前是壁球教练，不只指导国家队，也担任私人教练。

为奖励我国青年队在本地和国际赛事取得好成绩，壁球总会副会长朱婉君当天向叶忠进和王泽心颁发年度男女少年运动员奖项。叶忠进在卡塔尔青少年公开赛获得第三名，王泽心则在芭提雅亚青赛排名前八。