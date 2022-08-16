惨败给布伦特福德 曼联主帅愤怒取消球队休假

（曼彻斯特综合电）新赛季英超开局两连败，“红魔”曼联（Man Utd）主帅滕哈格取消球队本周休假日。

新赛季才开始不久，曼联遭遇两连败，第二轮0比4惨败给布伦特福德（Brentford）后目前排名倒数第一。英国媒体披露，感到失望和愤怒的滕哈格取消传统的赛后假期。由于对手布伦特福德在比赛中比他们多跑13.8公里（8.5英里），因此滕哈格命令球员回到卡林顿训练场跑回一样的里程。

布伦特福德全队在星期日（8月14日）的比赛跑了109.4公里（67.9英里），而曼联当时只跑了95.6公里（59.4英里）。曼联下一场联赛的对手是实力强大的“红军”利物浦（Liverpool），在这场比赛开始前，滕哈格要在短时间内改变球队。

滕哈格说：“我想大家都看了这场比赛，布伦特福德比我们还要渴望胜利。球员和我们是一起的，我们正处于一个非常困难的局面，必须找到解决办法。球员在比赛中听从了我的指示，但他们做出了错误的决定。这就是足球，只要犯下一点错误就会受到惩罚。”

此外，消息人士指出，曼联否认可能终止克·罗纳尔多（C.Ronaldo）合同的传言。这名葡萄牙国脚今年夏天被传将离开老特拉福德球场，但球会仍坚持他不会离队。