努涅斯吃红卡利物浦遭水晶宫逼和

新援努涅斯头槌对手被罚下场，导致利物浦在主场遭水晶宫1比1逼和，红军两轮联赛过后已落后曼市四分。

（利物浦综合电）上届英超亚军“红军”利物浦（Liverpool）无缘在主场安菲尔德球场获胜，由于新援努涅斯（Nunez）吃下红卡，因此他们星期二（8月16日）只能1比1与“老鹰”水晶宫（Crystal Palace）握手言和。

至此，连续两轮比赛不胜的红军只能以2分排在第12位，这是自主帅克洛普（Klopp）2015年10月接手以来，红军首次遭遇英超赛季前两轮比赛不胜。

利物浦在上半场占上风，但水晶宫的扎哈（Zaha）率先打破僵局，他在第32分钟以一记精彩的进球为球队首开纪录。来自乌拉圭的努涅斯原本有望在中场休息前为红军扳平比分，不过球击中门柱反弹回来。

更糟的是，努涅斯在比赛第57分钟头撞对方中卫安德森（Andersen）被裁判出示红卡罚下，他之后还将面临停赛三场的惩罚。

10人作战的红军没有让城门失守，在四分钟后凭借哥伦比亚球员路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）的进球扳平比分。双方此后均无建树，1比1的比分维持到比赛结束，红军连续两轮比赛踢成平手只能带走一分，水晶宫则是在这场比赛获得本赛季第一分。

利物浦中场米尔纳（Milner）赛后受访时说：“很明显，我们总是想赢得比赛，尤其是在主场。我认为我们刚开始踢得很好，然后在中途迷失了方向。对手（水晶宫）是有实力的，他们总是会给你制造麻烦，我们本来可以防守得更好。”

尽管两轮不胜，但主帅克洛普没有在更衣室责怪球员，他说：“我赛后告诉了球员们，我为他们感到骄傲。我认为下半场比赛的开局是积极的，然后就发生了红卡事件。但迪亚斯攻进了世界级的精彩进球。”

此役战罢，水晶宫以一分排在第16位，主帅维埃拉（Vieira）很开心能够带着一分离开安菲尔德，“总的来说，我们在这场比赛维持了纪律，这是一个很难拿出表现的球场……团队的表现非常出色，我对球员们的表现感到非常满意。”

英超已经结束首两轮比赛，上届冠军曼市（Manchester City）和“炮兵”阿申纳（Arsenal）两战两胜，目前以四分排在积分榜前二。