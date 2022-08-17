针对蓝军热刺两主帅冲突 英格兰足总以“行为不端”提控

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）主帅图赫尔（Tuchel）和“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅孔特（Conte）日前在伦敦德比大战中因屡屡发生冲突遭出示红卡，英格兰足总决定以“行为不端”提控两人。

托特纳姆靠前锋凯恩（Kane）补足时间第六分钟的绝平球，2比2扳平比数，终止了热刺对蓝军的连败战绩。

在这场硝烟味浓厚的球赛中，图赫尔和孔特两次杠上，发生肢体冲突，还须要双方工作人员和球员拉开。裁判泰勒（Taylor）比赛进行期间已向两人亮出黄卡，随着球赛结束后冲突进一步升温，两名主帅最终被出示红卡。

有鉴于此，英国足总星期二表示，将以“行为不端”提控孔特和图赫尔。

足总发表声明说：“据称，在比赛结束后，两位经理的行为都是不当的。图赫尔和孔特必须在星期四（8月18日）之前各自做出回应。”

足总也在调查图赫尔在赛后记者会针对裁判泰勒所做出的评语。

他谴责这名德国籍裁判和录像助理裁判（VAR）在球赛中的几个错误决定，剥夺了切尔西的胜利，让热刺从客场拿下一分，并表示泰勒接下来若停止主吹切尔西的赛事“可能会更好”。

蓝军球迷也在比赛后上网发起请愿书，呼吁足总不再让泰勒主吹切尔西接下来的比赛，截至目前已经有超过12万人签署。