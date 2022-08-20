李玉云即将在月底卸任 傅丽珊宣布参选乒总会长

现任新加坡乒乓球总会副会长的三巴旺集选区议员傅丽珊星期五（8月19日）宣布参加乒总会长选举。曾是空军直升机飞行员，也曾是学生运动员的傅丽珊相信，她与新加坡乒乓对于会长的需求契合。如能当选，她将继续加强运动员的培养工作。

乒总现任会长李玉云已经任满四个两年任期，即将在8月29日卸任。乒总届时将召开常年大会选举新会长。傅丽珊是目前唯一宣布参选的候选人。在李玉云的陪同下，她星期五下午在乒总会议室与媒体见面，宣布参选。

47岁的傅丽珊曾是新加坡空军直升机飞行员，2010年从空军退役后，加入樟宜机场工作，先后领导过第四和第五搭客大厦的开发建设。傅丽珊热衷于体育，学生时代曾是羽毛球和田径运动员，离开学校后投身于长跑，是业余马拉松选手。

傅丽珊表示，她也经历过受伤康复的过程，也曾长期接受教练指导，自信能够和运动员们感同身受。

她说：“我能够理解竞技体育，运动员的需求和他们需要什么样的支持。我觉得飞行员和运动员有些相似，因为一旦开始任务，就没有回头路，只能尽力做到最好，争取成功……这样的决心和专注力和体育很像。我了解训练和决心的重要性。”

李玉云留下了一个年轻的乒乓国家队阵容，大多数球员都在20岁左右，今年东运会和共运会的表现都证明了，这些小将能在这一级别的比赛中取得成功。傅丽珊表示，如果能当选，她会继续努力让年轻运动员获得尽可能多的比赛机会，例如安排他们去欧洲参加联赛等。

对于更高级别的奥运会，傅丽珊说：“我们当然希望再次赢得奥运奖牌，不过不要给运动员们压力。我们要看明年的两项运动会，也就是亚运会和东运会的表现……我们会以奥运会激励我们的球员，这需要很多的努力，他们是做得到的。”

乒总此前也通过了个人会员计划，傅丽珊称，如果能当选，她会推进这一计划，让有意参加乒总活动的人士加入，会员年龄低至七岁。

傅丽珊还希望能够仿效日本，吸引大型企业雇佣全职球员，免除球员们的后顾之忧。

而对于乒乓“一姐”冯天薇是否退役的问题，傅丽珊称乒总在共运会后还没有机会和冯天薇好好聊聊。她说：“我们会尊重天薇的意愿，不管她是继续打还是退役，都由她自己做决定。当然，我们会给她最好的支持。如果她愿意继续代表新加坡出战，这当然很好，但一切都决于她本人。”