热刺对狼队要洗刷上季耻辱 炮兵客战伯恩茅斯剑指三连胜

炮兵与热刺本轮英超将分别对垒伯恩茅斯与狼队，以两队目前的状态，相信都能顺利告捷。

本季开局甚佳的“炮兵”阿申纳（Arsenal）本地时间星期日（8月21日）凌晨的英超联赛第三轮客战升班马伯恩茅斯（Bournemouth），将剑指三连胜。

炮兵在上季英超遭遇耻辱性的开局三连败，至今还让人记忆犹新，不过他们本季的情况却全然不同，序幕战客场以2比0击败水晶宫（Crystal Palace）后，上仗主场再以4比2击退“狐狸”莱斯特（Leicester），是除了上季英超冠军曼市（Manchester City）之外，至今联赛唯一取得两连胜的球队。

炮兵在上季联赛末段被同城劲敌“热刺”托特纳姆（Tottenham）反超，痛失最后一个欧洲冠军联赛席位，因此接下来的他们必竭力跟紧曼市步伐，绝不容许上季的悲剧再度发生。

炮兵今夏从季前赛开始就表现抢眼，目前已豪取八连胜。此前在曼市没有太多用武之地的巴西射脚热苏斯（Jesus）自过档阿申纳以来更是如鱼得水，八场比赛已横扫九球入账，上周末主场首秀两传两射，可说是彻底征服了炮兵球迷的心。

要知道，炮兵已很长时间没有拥有过这么高效的前锋了，球队上次有球员在联赛中独造四球还要追溯到2016/17赛季的智利前锋桑切斯（Sanchez），难怪球迷在热苏斯上仗被换下时给予如雷的掌声。

如无意外，热苏斯今仗将继续统领炮兵锋线，相信上两场联赛表现出色的萨卡（Saka）、厄德高（Odegaard）及马蒂内利（Martinelli）也会继续在其身后为他输送弹药。

作为升班马且今夏引援动作最小的球队之一，伯恩茅斯在本季回归英超首秀主场以2比0力擒阿斯顿维拉（Aston Villa），表现令人惊艳，可惜他们上仗就得做客曼市，结果惨吞四个光蛋，彻底被打回现实。

该队上季最佳射脚索兰克（Solanke）上仗因伤无缘曼市，本仗能否及时伤愈也还是未知数。

交手记录方面，伯恩茅斯在英超时代仅一次战胜过炮兵，更何况阿申纳目前士气正旺，伯恩茅斯明晨即便主场作战也恐怕难有胜望。

主帅孔特只能作壁上观

热刺是本季英超首轮表现最佳的球队，序幕战4比1的战绩让他们一度高居积分榜榜首，可惜上周末提前迎来了伦敦德比战，结果只能从“蓝军”切尔西（Chelsea）的斯坦福桥（Stamford Bridge）带回一分，排名下滑至第四位。

由于热刺上季主场意外败给了狼队（Wolverhampton），因此今晚再对上这支球队，热刺志在必得。

上周末的伦敦德比战，两名主帅在场边的相互挑衅比球赛更精彩，结果双双领到红卡，这也意味着热刺主帅孔特（Conte）今晚只能作壁上观，但从热刺上仗在两度落后下扳平蓝军来看，孔特显然已为这支球队注入了血性与韧劲，所以今晚即使没有他在场边督战，相信热刺也会有很好的表现。

狼队开季后只取得一和一负的战绩，加上季前赛已连续五场不胜，因此看好热刺今晚能顺利雪耻。