终场前进三球击败多特 不莱梅完成史诗级大逆转

（柏林综合电）不莱梅（Bremen）在星期六（8月20日）的德国甲级联赛完成惊天大逆转，在球赛进入第89分钟仍0比2落后的绝境下，利用最后几分钟的比赛时间（包括伤停补时），连进三球，以3比2击退多特蒙德（Dortmund）。

这场败仗结束了多特蒙德本赛季的联赛不败纪录，同时也终结了主帅埃丁·泰尔齐奇（Edin Terzic）带队的九连胜佳绩。

泰尔齐奇赛后承认，球队的表现不配拿下这场比赛的胜利，在比赛进入最后数分钟的情况下，至少应该守住优势。

他说：“我们谈论的是一场咎有应得的败战。不过当你在比赛进入第88分钟，仍然握有2比0优势时，发生这样的事情仍然叫人沮丧。尽管这是场疲弱的表现，我们仍应该赢下比赛。”

与此同时，深受最后赛果影响的多特蒙德队长罗伊斯（Reus）也表示，他不知道发生了什么事导致出现这样的赛果。

不莱梅教头维尔纳（Werner）也表示他无法解释球队是如何在最后关头逆转整场比赛的。

他说：“最后几分钟是纯粹的激情。那是疯狂的，无法合理解释的。”

前天比赛，布兰特（Brandt）在上半场伤停补时第二分钟为多特蒙德拔下头筹，格雷罗（Guerreiro）在第77分钟锦上添花，为多特蒙德将优势扩大至2比0。布坎南（Buchanan）在第89分钟为不莱梅收复一城，从而吹响反攻号角。施密特（Schmidt）在伤停补时第三分钟头球破门，将比分追成2比2，替补登场的伯克（Burke）在伤停补时第五分钟攻入比赛的最后进球，令不莱梅在短短六分钟内连进三球，完成了一场史诗级的大逆转。