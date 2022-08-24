处子秀旗开得胜 我国金羽佳黄嘉盈晋级女双32强

我国组合金羽佳／黄嘉盈在本届世锦赛处子秀中旗开得胜，两局直落轻取奥地利组合，成功杀进女双次圈。接下来她们将要挑战世界排名第二的日本组合。

2022年羽毛球世锦赛23日在日本东京结束第二天赛事，我国女双组合金羽佳／黄嘉盈传回捷报，直落两局轻取奥地利组合，晋级下一圈。安赛龙、周天成、山口茜也同样各自战胜对手，顺利闯关。

金羽佳／黄嘉盈组合现世界排名第80，来自奥地利的瑟琳娜·欧阳（Serena Au Yeong）/凯瑟琳娜·霍奇迈尔（Katharina Hochmeir）组合现世界排名第109。该场女双赛事是双方首次交手，也是金羽佳／黄嘉盈组合首次参加这一高级别赛事。

首局比赛，金羽佳／黄嘉盈组合在比赛中程建立起领先优势，并一路保持领先，后以21比12拿下第一局。次局，金羽佳／黄嘉盈组合表现得更加沉着稳定，丝毫没有留给对手机会，最终以21比7轻松拿下比赛。

谈及首次参加世锦赛，金羽佳赛后表示自己非常珍惜这次机会，希望能发挥出最好的水平。

她说：“今天的比赛我们开始时有点不稳定，但随着比赛的进行，我们慢慢找回了自己，并控制住了比赛。这对我们来说是一个好的开始。”

黄嘉盈也认为，本场比赛还是发挥出了自己应有的水平，但也因为室内风速让自己犯下了一些小失误。“我们会吸取今天的比赛经验，重新调整自己，然后再去看一下对手的视频分析，准备迎接明天的比赛。”

两人下一轮将迎战世界排名第二、来自日本的福岛由纪／广田彩花组合。

男单赛场，丹麦名将安赛龙昨天开局慢热，失误较多。在对阵荷兰球员马克·卡尔乔（Mark Caljouw）的比赛中，安赛龙首局一度以16比19落后，但随后他调整回状态，连得5分，以21比19拿下第一局。第二局，安赛龙没给对手机会，打得更加果断，以21比10拿下比赛。

其他选手方面，中华台北周天成同样直落两局，以21比15和21比12战胜加拿大詹森·安东尼（Jason Anthony）；印度尼西亚好手佐纳丹（Jonatan）也是两局轻取德国凯·谢弗（Kai Schaefer），比分为21比4和21比16。

女单赛场，世界排名第一的日本山口茜以21比12和21比15轻取印尼玛丽斯卡（Mariska），中国何冰娇以21比13和21比7力挫美国王苑力（Iris Wang），双双晋级下一圈。