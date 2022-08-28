羽毛球世锦赛 昆拉武特胜赵俊鹏缔造历史 决赛硬碰安赛龙

东京世锦赛星期日落下帷幕，泰国好手昆拉武特将在男单决赛挑战世界第一的安赛龙，女单决赛则由东京奥运冠军陈雨菲和卫冕冠军山口茜展开对决。

泰国天才少年昆拉武特继续在世界羽毛球锦标赛延续他的黑马之旅，他星期六（8月27日）在半决赛直落两局打败中国球员赵俊鹏，星期天（8月28日）将与世界第一的安赛龙争夺冠军。

世界排名第17位的昆拉武特年仅21岁，不仅是史上第一位打进世锦赛决赛的“00后”，也是首位打入世界锦标赛决赛的泰国男单。

在半决赛对垒世界第23的赵俊鹏，昆拉武特得分快丢分也快，后来他重振旗鼓才将比分追至20比20。首局的最后几球是比赛的转捩点，昆拉武特以22比20险胜。

他在这场比赛防守很好，出手也非常果断，尽管很少进攻，但他仍四处调动对手，用拉吊将对方“磨死”。赵俊鹏首局拿不下后，次局心理出现波动，各种回球出界、下网，让昆拉武特取得11比1的梦幻开局。

尽管赵俊鹏尝试追分，但已无力回天，昆拉武特以21比6胜出并获得决赛资格。

在另一场半决赛中，“台湾一哥”周天成终究跨不过丹麦名将安赛龙这座大山，后者以21比15、21比17胜出，向第二座世锦赛冠军前进。对32岁的周天成来说，能走到半决赛并不容易，八战世锦赛终于收获首枚奖牌。

女单决赛胜负难测

世锦赛没有铜牌战，在半决赛落败的球员将并列第三名。

安赛龙接下来将与昆拉武特交手，根据世界羽联记录，两人此前的四次交手获胜的都是安赛龙，且都是直落两局横扫。

昆拉武特对垒安赛龙的这场决赛非常有意思，可说是矛与盾的对决。昆拉武特的打法有日本名将桃田贤斗巅峰时期的影子，后者早期以打拉吊方式克制进攻型球员安赛龙，取得13连胜。

会师女单决赛的球员则是中国女将陈雨菲和日本好手山口茜。本届世锦赛打入女单四强的球员是赛会前四种子，无论是谁都有实力夺冠，看的就是她们的临场能力。

东京奥运会冠亚军陈雨菲和戴资颖本赛季已交手四次，前四场比赛两人各胜两场。星期六的决赛争夺战，四号种子陈雨菲先衰后盛，以15比21、21比14、21比18逆转次号种子戴资颖。

东道主球员山口茜力求卫冕，迎战韩国好手安洗莹时在落后的情况下顽强追平，最终以21比19、21比12拿下胜利，连续两年打入世锦赛决赛。

双打方面，在东京奥运斩获铜牌的组合均克服心魔打入决赛，马来西亚组合谢定峰／苏伟译将与印尼前世界冠军组合阿山／亨德拉在男双展开对决；日本混双渡边勇大／东野有纱挑战中国奥运银牌郑思维／黄雅琼，韩国女双金昭映／孔熙容与中国奥运冠军陈清晨／贾一凡争夺冠军。