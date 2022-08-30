队史第二贵引援 曼联1亿4000万元签下安东尼

曼联引进安东尼可谓一波三折，最初的6800万英镑被拒绝，随后将金额提升到7600万英镑仍没被接受，红魔最终只好满足埃杰克斯8500万英镑的要价。

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Man Utd）以8500万英镑（约合1亿4000万新元）的天价签下埃杰克斯（Ajax）的巴西籍22岁球员安东尼（Antony）。

这8500万英镑的分为8075万英镑的固定费用，外加425万英镑的浮动条款。双方合同签约至2027年，另有一年续约选项。

曼联引进安东尼可谓一波三折，从最初的6800万英镑被拒绝，随后将转会金额提升到7600万英镑仍没被接受，红魔最终只好满足埃杰克斯提出的8500万英镑要价。而这一转会费在队史上仅次于当年签下波格巴（Pogba）的8900万英镑。

在英超引援身价榜上，安东尼的这一转会也仅次于波格巴、卢卡库（Lukaku）和格雷利什（Grealish）。

安东尼2020年从巴西圣保罗加盟埃杰克斯，转会费为1400万英镑，他出战82场比赛，帮助球队攻进25个进球，送出22次助攻。

2021年10月，安东尼首次代表巴西国家队出战，九场比赛攻进两个进球。

安东尼是曼联今夏引进的第五名球员，另外四名分别是后卫马丁内斯（Martinez）、中场卡塞米罗（Casemiro）、后腰马拉西亚（Malacia）和埃里克森（Eriksen）。

炮兵名宿梅森不解这个转会

对于曼联花巨资签下这名22岁巴西籍边翼，阿申纳（Arsenal）名宿梅森（Merson）就表示不能理解。同为边路球员，他觉得曼联签下纽卡斯尔（Newcastle）的圣马克西曼（Saint-Maximin）都比选择安东尼更好，他也强调安东尼不能给曼联前场带来质变。

埃杰克斯新帅施罗伊德（Schreuder）也对高层放走安东尼感到不满，他在评价安东尼转会时说：“一切都是因为金钱，我认为这令人悲哀。但这就是我们现在身处的世界，令人悲伤，而我绝对不会认同这种方式。”

安东尼上周五（26日）接受意大利媒体采访时说，他的经纪人今年2月就已来到阿姆斯特丹，告诉埃杰克斯他想离开球会去迎接新挑战的想法。

“一些对我感兴趣的球会会来找我，当然，他们会给我一个很好的报价。”

“我在阿姆斯特丹非常开心，我在埃杰克斯赢了冠军，交了朋友，建立了我职业生涯的一部分，但现在我坚定地表示，我准备好了，并且充满了动力，去追寻我的故事和梦想。”

安东尼将在这两天内抵达曼彻斯特并完成体检，如果曼联动作够快，他甚至可以赶得上下轮与莱斯特（Leicester City）的英超联赛。