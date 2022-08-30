我国骆建佑等五球员 转战日本羽球公开赛

在本届世锦赛夺冠的五个单项得主当中，丹麦男单安赛龙和马来西亚男双谢定峰／苏伟译退出日本公开赛。日本头号男女单桃田贤斗和山口茜将以卫冕冠军身份亮相，我国也派出五名球员征战。

结束东京世界羽毛球锦标赛后，新加坡羽队前往大阪参加日本公开赛（超级750赛），我国男单骆建佑和男双许永凯／骆建贤星期二（8月30日）将展开首场比赛。

上周参加世锦赛的七名新加坡球员中，只有女双金羽佳／黄嘉盈和男单郑加恒没参加日本公开赛，骆建佑、许永凯、骆建贤和陈薇涵留在日本，头号女单杨佳敏已飞往大阪会合。

世界排名第八的骆建佑以赛会八号种子身份出战，不过他首圈将迎来实力不俗的中国球员赵俊鹏，后者日前在世锦赛一路挑落斯里坎特（印度）和李梓嘉（马来西亚）等好手，获得铜牌。骆建佑与世界排名第23的赵俊鹏此前交手过两次，两人一胜一负打成平手。

同样在星期二出场的我国球员还有许永凯／骆建贤，他们的首圈对手是来自丹麦的七号种子阿斯特鲁普／拉斯姆森。

阿斯特鲁普／拉斯姆森是2021年世锦赛铜牌得主，不过他们在上周世锦赛无缘捍卫奖牌，止步32强。

世界排名第41的许永凯／骆建贤在2016年曾与阿斯特鲁普／拉斯姆森交手过，当时丹麦组合直落两局胜出。

在本届世锦赛夺冠的五个单项得主中，男单安赛龙（丹麦）和男双谢定峰／苏伟译（马来西亚）退出日本公开赛。安赛龙在社交媒体透露，他的肌肉出现一些小疼痛，因此决定“好好充电”。

“为了准备世锦赛，我投入了200%的精力，在巨大的心理压力和高强度的比赛下，肌肉也出现了一些小疼痛。此时此刻，我28岁194公分的身体告诉我该去充电了，好好恢复，保持健康才能走得更长远。”

女单冠军山口茜以卫冕冠军身份出战，与中国金花何冰娇和王祉怡，还有泰国好手李美妙分在同个半区。

由于世界第六的奥原希望和第七的辛杜继续缺阵，因此上半区的种子球员只有头号种子山口茜和四号种子陈雨菲。若无意外，山口茜和陈雨菲最快会在半决赛相逢，再次重演世锦赛决赛。

我国女将杨佳敏正好被分去竞争激烈的下半区，她首圈将对阵泰国球员素尼达·革通，顺利闯关的话她下一圈对手可能会是三号种子、韩国好手安洗莹。

新加坡头号混双许永凯／陈薇涵预计在星期三（8月31日）与中国组合郭新娃／张殊贤争夺次圈资格。