许永凯陈薇涵力克中国组合晋级混双16强

我国羽毛球混双夫妻档许永凯／陈薇涵保持近期良好状态。星期三（8月31日）日本公开赛32强赛中，他们以2比1力克中国组合郭新娃／张殊贤，成功晋级。

在大阪举行的日本公开赛是世界羽联的超级750赛。许永凯/陈薇涵在8月初刚刚赢得共和联邦运动会冠军，世界排名第29位。而郭新娃／张殊贤混双世界排名第35位，这对中国组合曾在今年的新加坡公开赛（超级500赛）中打入过半决赛，实力不俗。本场比赛耗时54分钟，是一场苦战。

首局比赛中，许永凯/陈薇涵在11比12落后时连得八分，19比12领先奠定优势，随后21比14胜出。第二局比赛中，中国组合在5比7落后时连得六分反超比数。许永凯/陈薇涵之后在13比20落后时仍没有放弃，连得四分追近比数，但还是17比21不敌。比赛只能进入决胜局。

决胜局中，许永凯／陈薇涵7比0完美开局，基本结束比赛悬念，他们最终21比12胜出。

许永凯／陈薇涵星期四（9月1日）会在混双16强赛中对战二号种子、泰国组合德差蓬／沙西丽。在最新一期世界排名中，这对泰国组合高居第一，只是日本公开赛以刚刚在世锦赛中夺冠的中国组合郑思维／黄雅琼为头号种子。

我国头号男单骆建佑也会在星期四出场，在男单16强赛中对阵印度球手普兰诺伊。SPOTV 2将直播赛事，星和是206波道、新电信是115波道。

在星期三早上的女单赛中，刚刚从冠病中康复的我国头号女单杨佳敏在32强赛中1比2不敌泰国球手素妮达，这场比赛耗时长达57分钟。三局比数分别是21比11、16比21和21比23。

杨佳敏世界排名第18位，她之前因为冠病检测呈阳性，无缘东京世锦赛。