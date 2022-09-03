英超转会窗口关闭 切尔西最后一刻 签下奥巴梅杨

切尔西在转会窗口最后一天完成了奥巴梅杨的转会，填补了队内缺少射脚的空缺。切尔西成为今夏欧洲足坛转会支出最多的球会，英超签下球员数量最多的是诺丁汉森林，共签下了21名球员。

（伦敦综合电）英超转会窗口在伦敦时间9月2日凌晨关闭，“蓝军”切尔西（Chelsea）终于在最后一刻签下前锋，他们从西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）签下奥巴梅杨（Aubameyang）。“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）的去留悬念也终于揭晓，他会继续留在曼联（Man United）。

据报道，切尔西是以1030万英镑（约1670万新元，1英镑兑1.62新元，下同）与奥巴梅杨签约两年。这名33岁的加蓬国脚曾效力德甲球会多特蒙德（Dortmund）和英超球会阿申纳（Arsenal），是一位高效射脚。他在上赛季后半段加盟巴塞，在西甲联赛中出战17场，攻入11球，但随着莱万多夫斯基（Lewandowski）加盟巴塞，奥巴梅杨失去了主力位置。

今夏切尔西连续送走了卢卡库（Lukaku）和维尔纳（Werner），队内已没有正印前锋。

本季英超开赛至今，蓝军的表现也不尽如人意，五轮比赛仅取得两胜一和两负的成绩，目前排名第10。在这样的情况下，蓝军选择在转会窗口即将结束时签下前锋也算是合情合理。

除奥巴梅杨外，切尔西还从意甲尤文图斯（Juventus）租借来了瑞士中场扎卡里亚（Zakaria）。切尔西在球会网站上介绍称：“25岁的扎卡里亚是一名强壮而精力充沛的中场球员，他的铲球和传球都很出色。扎卡里亚在德甲门希格拉德巴赫（Monchengladbach）效力时声名鹊起，在那里经常被安排在防守中场的位置，但也可以踢更靠前或中卫位置。”

在签下这两名球员后，切尔西今夏转会窗口总支出达到2亿7000万英镑，是今夏整个欧洲转会支出最多的球会。

诺丁汉森林创英超 单个转会窗引援数量纪录

切尔西签下奥巴梅杨也意味着帅罗“弃红投蓝”的希望落空。曼联主帅腾哈格（Ten Hag）在对阵莱斯特（Leicester）的赛前记者会上已经确认帅罗会继续留队。

在最后一天转会窗口中，“升班马”诺丁汉森林（Nottingham Forest）一口气完成了三笔引援，分别是狼队（Wolves）后卫伯利（Boly）、布莱克浦（Blackpool）翼将伯勒（Bowler），以及以租借方式签下雷恩（Rennes）后卫巴德（Bade）。如此一来，森林这个转会窗口已经签下了21名球员，创下了英超单个转会窗口引援数量纪录。

此前的纪录由水晶宫（Crystal Palace）在2013年夏季窗口创下，当时水晶宫签下17名球员。作为一支老牌劲旅，森林本赛季之前已经远离英超联赛长达23年，今夏如此大动作，足见他们保级期望有多迫切。