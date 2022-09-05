哈兰德六场进10球追平英超纪录

哈兰德再攻入一球，个人前六场英超联赛已经攻入10球，追平了英超纪录。不过曼市没能在本轮英超中战胜阿斯顿维拉。目前曼市和托特纳姆六轮联赛同积14分，没能追上前五轮全胜的阿申纳。

（伦敦综合电）挪威前锋哈兰德（Haaland）勇不可当。在新加坡时间星期天（9月4日）凌晨的英超比赛中，哈兰德又有进球，六轮比赛个人已经攻入10球。不过曼市（Man City）在这场比赛没能战胜对手，1比1在客场战和阿斯顿维拉（Aston Villa）。

英超开季至今六轮比赛，哈兰德每场都首发出战，其中五场比赛有进球。本场第50分钟，哈兰德在禁区中路接德布吕纳（De Bruyne）传中，凌空推射破门，攻入了他在英超的第10个进球。

在个人前六场英超比赛攻入10球，哈兰德也追平了单个球员前六场英超比赛的进球纪录。1992年考文垂（Coventry）射脚奎因（Quinn）曾经达到过这一数字。

不过曼市没能赢得这场比赛胜利，维拉在第74分钟由牙买加籍射脚拜利（Bailey）进球，扳平比数。1比1的比数保持到了终场结束。

瓜迪奥拉：传中稳定性不够

曼市全场占据绝对优势，射门多达13次，而维拉仅有三次。如此局面却没能赢球，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）无法接受。

他说：“我们在前场把握得不够精准，上半场尤其如此。在领先时，我们原本可以攻入第二个进球，但是没能做到。我们的传中准确性不够，错过了一些机会，所以没能取得更多进球。防守方面，我们做得不错，除了丢球的那一次。”

维拉之前五轮联赛一胜四负，这让球队主帅杰勒德（Gerrard）成为“下课”热门。本轮能够战和上季冠军，杰勒德和维拉全队多少获得了一些喘息机会。这场和局也让维拉暂时脱离了降级区。

杰勒德说：“我永远会承受批评，这是我的工作。球员们今天表现得很团结，在这场比赛里付出了杰出的努力。我们之前已经丢失了太多积分，因此我们需要表现得有所不同。”

孔特不担心孙兴慜进球荒

这场和局使得曼市没能在积分榜赶上前五轮联赛保持全胜的“炮兵”阿申纳（Arsenal），曼市目前六轮比赛积14分，排名第二。“热刺”托特纳姆（Tottenham）同样积14分，因为净胜球劣势排名第三。

热刺在本轮主场对阵之前表现不俗的富勒姆（Fulham）。依靠着丹麦中场霍伊别尔（Hojbjerg）和凯恩（Kane）的进球，热刺2比1战胜富勒姆。

孔特对球队本季至今表现感到满意，但他还希望球队继续进步。他说：“如果要我说哪些方面还需要取得进步的话，那就是需要对机会把握得更好一些。我们创造了很多机会，但有两个进球被判无效，还击中了门楣。”

热刺的韩国籍球星孙兴慜已经连续六轮没有进球，孔特表示他不担心。他说：“有些时候他会很难进球，但这只是暂时性的。我一直告诉你们，只要球队能踢出这样的表现，我就不担心。对于孙兴慜也是这样，我不担心，我知道他会打进很多球。”