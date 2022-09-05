拉什福德1传2射 红魔破炮兵金身

本地时间星期天（9月4日）晚上上演的英超焦点战，坐镇老特拉福德的“红魔”曼联凭拉什福德（Rashford）梅开二度和助攻下，以3比1击败领头羊“炮兵”阿申纳，豪取四连胜的同时也送给对手联赛首败。

红魔在经历开季的两连败后直接取得四连胜，攀升至积分榜第五，炮兵开季五连胜势头虽被终结，但仍以1分之差力压曼市，继续领航英超。

拉什福德 Rashford（法新社）

值得一提，这是拉什福德阔别两年后再次取得单场两个进球，也完美复制了2016年在老特拉福德贡献2射1传，助红魔击败炮兵的演出。

这也让红魔在英超历史上共26次击败炮兵，为所有球队中最多，堪称炮兵苦主。

滕哈格：离梦想还很遥远

曼联主帅滕哈格在赛后呼吁球迷冷静，他表示，现在距离帮球迷实现梦想还很遥远，因为红魔还有很多的上升空间，希望球迷能够保持耐心。

他说：“我不认为我们已经实现了目标，但是我们正朝着正确的方向前进，必须保持积极心态和态度，球员在每一天来到卡灵顿（训练中心）都需要尽最大的努力。”

对于让安东尼首秀即首发的决定，滕哈格在爱将取得进球后长舒一口气。他指出：“今天大家看到了他的潜力，为我们取得一个很棒的进球，但是英超的强度很高，他必须努力实现自己的天赋。”

阿特塔：判罚缺乏一致性

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）在吞下败仗后对裁判的判罚不满，他认为在马蒂内利进球前，厄德高的犯规只是一个很轻微的对抗。

他说：“裁判的判罚尺度不统一是个问题，在厄德高的犯规后，萨卡也曾在对方的禁区内因对方的犯规动作而倒地，但是裁判因为是轻微的犯规没有响哨，但是在厄德高的情况时，却在观看VAR后改判进球无效。”

对于主力中场球员的缺阵，阿特塔表明不想为失利找借口。但他认为，球员在扳平比分后没有进一步取得领先表示失望。“我们在进攻端缺少致命的一击，因此这场比赛会是赛季很重要的一课。”