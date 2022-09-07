亚洲英式女篮锦标赛

（早报讯）亚洲英式女篮锦标赛6日结束第二阶段小组赛的首轮较量，我国以56比46战胜香港，收获两个积分。

在争冠组小组赛的另一场比赛中，马来西亚53比55败给斯里兰卡。这样，在首轮小组赛过后，我国暂时以净胜球优势排名第一，斯里兰卡排名第二，马来西亚和香港分别位列第三和第四。在其他小组的几场比赛中，印度79比14战胜日本、菲律宾59比41战胜马尔代夫。因泰国退赛，文莱直接收获两个积分。

前两节比赛，我国与香港竞争的异常激烈，新加坡仅以两分的领先优势（26比24）进入中场休息，比分直到第三节比赛才被拉开。问及中场休息阶段球队做出了怎样的战术安排，我国英式女篮队副队长卓采葦赛后在接受采访时说：“前两节节奏打得太快了，我们在中场休息阶段就战术做了调整，将节奏打慢一点。”

值得一提的是，本场比赛也是卓采苇代表国家队出战的第50场比赛，卓采葦也借此机会鼓励本地年轻运动员：“努力坚持，你总会得到你想要的。”

我国英式女篮队曾拿到过三届亚洲冠军，其中2005年战胜马来西亚，2012年和2014年两度战胜斯里兰卡。在2017年的东运会中，我国英式女篮队以大比分91比22赢下菲律宾，在2018年的亚锦赛中，我国也以84比17轻取巴基斯坦。

本届亚洲英式女篮锦标赛将持续到9月11日结束。四强席位已经在之前的第一阶段小组赛中确定，斯里兰卡、马来西亚、香港和我国进入半决赛，只是需要第二阶段小组赛确定半决赛对阵。9月7日和8日的比赛里，我国将分别对垒斯里兰卡和马来西亚。