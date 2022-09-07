我国乒乓女双曾尖周靖祎 WTT帕纳久里什泰站获银牌

新加坡女双组合曾尖／周靖祎星期日（9月4日）在世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛帕纳久里什泰站比赛获得银牌，她们在决赛1比3遭法国组合普利迪卡／卡米尔逆转。

曾尖和周靖祎在这场比赛中首局以13比11拿下后，对手普利迪卡／卡米尔在后面三局表现略胜一筹，以三个11比9惊险拿下，赢得冠军。

虽然无缘胜利，不过曾尖和周靖祎在这场决赛受益良多。周靖祎说：“曾尖是一位很好的双打搭档，即使我犯下失误，她也一直在鼓励我。”

曾尖则说：“靖祎和我在场上的合作很好，通过这场比赛我们的交流更好了。我们的双打实力会继续增长，希望在下一场比赛获得更多胜利。”

她们两人接下来将转战在阿曼举行的WTT常规挑战赛马斯喀特站比赛，首圈对手是实力不俗的中国组合陈幸同／钱天一。

另一支新加坡女双魏睿萱／王歆茹也会角逐这项赛事，她们将与跨国组合张安（美国）／巴博拉（斯洛伐克）争夺复赛资格。

中国队没有派出大牌球员出战这两项比赛，他们在帕纳久里什泰站获得五个项目中的四项冠军。此役转战阿曼，陈幸同和钱天一将向女单冠军以及世乒赛团体赛中国女队最后一个名额发起冲击。

陈幸同和钱天一任何一人如获得本站女单冠军将直接获得世乒赛团体赛参赛资格，如果这两人都未能夺冠，则是队内选拔赛中胜出的蒯曼获得参赛权。