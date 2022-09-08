欧冠杯惨败那波利 克洛普：不担心被解雇

上届欧冠亚军的“红军”利物浦在本地时间今晨客战以1比4不敌那波利，追平队史欧冠最大分差失利纪录。

这也是自2003/04年赛季，阿申纳以0比3不敌国际米兰以来，英超球队在欧冠揭幕中遭遇的最大分差失利。

值得一提，红军近3次作客那波利皆墨，也是红军主帅克洛普（Klopp）在职业生涯领军客战那波利未的第4场败仗。

防线接连犯错 红军半场丢3球

那波利在开场后表现积极，在第4分钟便获得红军中场米尔纳（Milner）手球犯规送出的罚球大礼，杰林斯基（Zielinski）一蹴而就，以1比0取得梦幻开场。

第17分钟，范戴克（van Dijk）在禁区内犯规，裁判再次判给那波利罚球，不过这次门将阿利森（Alisson）扑出奥西门（Osimhen）的罚球。

安盖斯萨为那波利取得第三个进球。（路透社）

那波利再凭安盖斯萨（Anguissa）在第30分钟的推射破门，以及乔瓦尼·西梅奥内（Giovanni Simeone）在第43分钟的建功，以3比0领先半场。

易边再战，杰林斯基在下半场开始1分钟便通过补射再下一城，以大比分4比0领先红军。

红军的迪亚斯（Dias）在第48分钟通过远射扳回一城，但无济于事，最终以1比4惨败那波利脚下。

克洛普: 不担心被解雇

克洛普在赛后被问及是否担忧面临与图赫尔（Tuchel）同样的命运时。他回应说，双方的情况是不同的，他并不担心被解雇。“我们的老板相当冷静，希望我能够解决问题，而不是换帅。”

他也向远征的球迷道歉，克洛普表示：“这是一场很艰难的比赛，那波利的表现很出色，而我们则很糟糕，在客场早早被判两个罚球，有些不幸运。”

拜仁轻取国米 巴塞大胜登顶

在C组的死亡小组中，拜仁慕尼黑在客场以2比0轻取国际米兰，巴塞罗那则在莱万多夫斯基（Lewandowski）上演帽子戏法下，以5比1大胜比尔森，暂时小组登顶。

萨内（左）为拜仁取得第一个进球。（法新社）

拜仁在上半场凭基米希（Kimmich）的长传助攻萨内（Sane）射空门入网，以1比0领先半场。第65分钟，国米中卫丹布罗西奥（D’Ambrosio）在解围时不慎自摆乌龙，只好以0比2吞败。

至于巴塞对阵鱼腩比尔森也没令人失望，第13分钟，中卫孔德（Kounde）助攻凯西（Kessie）头球首开纪录；随后莱万分别在第33分钟、45分钟和66分钟完成帽子戏法，第70分钟则由费兰·托雷斯（Ferran Torres）锁定胜局，以5比1取得大胜。

巴塞凭借净胜球优势暂时力压拜仁登上小组头名，两队将在下轮迎来直接碰头。