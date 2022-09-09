利物浦1比4惨遭那波利羞辱 克洛普不担心自己在球会未来

英超球队托特纳姆与利物浦在昨天的欧冠首场小组赛一喜一愁，前者在主场以2比0击退马赛，后者则在客场爆冷败给那波利。

（那不勒斯综合电）“红军”利物浦(（Liverpool）在本地时间星期四凌晨（9月8日）的欧洲冠军联赛首场小组赛中，客场1比4惨败给意甲球队那波利（Napoli），但主帅克洛普（Klopp）表示他并不担心自己在球会的未来。

随着切尔西（Chelsea）前晚突然宣布开除主帅图赫尔（Tuchel），红军昨天的耻辱性败仗使本季带队战绩更差的克洛普的下课呼声瞬间飙涨，但当被问及是否担心自己会沦落至图赫尔的下场时，克洛普却坚称不会。

他解释说：“最大的不同显然是两队的老板。我们的老板相当冷静，而且在这种情况下，他们更期待我能自己解决问题，而不是找他人来解决问题。

“如果有一天他们改变想法，或许会告诉我。”

但克洛普承认，球队近来确实踢得不好，而他必须负起

责任。

红军队史第二大欧冠失利

红军本季英超开局不顺，六场联赛仅胜两场，排名第六，没想到欧冠也取得开门黑，在那波利的马拉多纳球场（Maradona Stadium）吃下1比4的耻辱性败仗，同时也创下队史第二大欧冠失利，最惨痛的一场败仗是在1966年惨遭荷甲球队埃杰克斯（Ajax）以5比1血洗。

红军上季闯入欧冠决赛，但本仗却面目全非，防守漏洞百出，中场毫无创造性，首席射脚萨拉赫（Salah）也持续低迷。

开赛不久，中场米尔纳（Milner）及防守大将范戴克（van Dijk）就分别因为手球犯规及在禁区内绊倒那波利前锋奥斯梅恩（Osimhen）而接连送出罚球。尽管最终只有中场泽林斯基（Zielinski）在第五分钟的罚球命中，奥斯梅恩在第18分钟的罚球被利物浦门将阿利森（Alisson）拒于门外，但主队还是在第31分钟由安圭萨（Anguissa）轻松破门。上半场结束前一分钟，那波利替补前锋西梅奥内（Simeone）再利用利物浦疏漏的防守，将比分改写为3比0。

下半场开赛两分钟，泽林斯基再有斩获，助主队以4比0遥遥领先。利物浦终于在两分钟后凭翼锋迪亚斯（Diaz）的进球扳回一城，但那可以说是利物浦本仗唯一的亮点。由于埃杰克斯在同组的另一场赛中，主场以4比0痛宰苏格兰球队格拉斯哥流浪者（Glasgow Rangers），因此利物浦目前在A组暂列第三。

理查利森欧冠首秀进两球 助热刺打响首炮

另一支英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham）则取得了开门红，锋线新援理查利森（Richarlison）梅开二度，助球队主场以2比0击退法甲球队马赛（Marseille）后，在D组位列第二。

值得一提的是，这是理查利森的欧冠处子秀，难怪他会在第76及第81分钟攻入他在新东家的首两个进球后喜极而泣，但老实说，热刺本仗胜得一点也不轻松，要不是马赛边卫穆本巴（Mbemba）在下半场一开赛就被红卡罚下，热刺或许无法利用人数上的优势全取三分。