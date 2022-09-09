英式女篮亚锦赛 我国56比43胜马国 明天半决赛再度对战

新加坡英式女篮队星期四（9月8日）晚上在华侨银行室内体育馆对垒宿敌马来西亚，在亚洲锦标赛第二阶段的最后一次小组赛以56比43胜出。

世界排名第34位的新加坡与世界第25的马来西亚在第一节打得难分难解，马来西亚虽然在2比4落后时追至3比4，不过新加坡队逐渐夺回领先权，并在局末建立优势，以六分之差（16比10）的优势将比赛带入第二节。

我国在余下的比赛继续扩大比分，不让马来西亚有追上的可能，第三节结束后还是以41比32领先，马来西亚在第四节比赛无力回天，最终新加坡以56比43获胜。

这场比赛是第二阶段的最后一场小组赛，由于斯里兰卡和香港已确定小组第一和第四，因此不论结果如何我国都会在星期六（9月10日）的半决赛再度与马来西亚狭路相逢，胜者将晋级决赛。翼卫许庭芳说这场胜利很重要，“这场胜利非常重要，可以增强我们自信去打半决赛和冲击决赛。现场的球迷加油声非常热烈，谢谢你们的到来！”

我国和斯里兰卡自1985年首次参加亚锦赛起，从来没下过领奖台，每届比赛固定排名前三，我国在2005、2012年和2014年夺得冠军。斯里兰卡则是五届赛会冠军。斯里兰卡在当天较早时结束的比赛以62比51战胜香港，她们将在半决赛再度对阵。2020年由于冠病疫情关系没有比赛，身为2018年冠军的斯里兰卡盼能成功卫冕。

这项赛事最终排名前二的队伍将获得2023年英式女篮世界杯的参赛资格，读者可前往我国英式女篮总会的面簿观看比赛直播，或到ticketmaster.sg购买门票。