安全车带领跑完最后六圈 费斯塔彭F1蒙扎赛站夺冠

（蒙扎综合电）世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛，红牛车手费斯塔彭最后六圈在安全车的带领下夺冠，马赛地车手哈密尔顿说这情景勾起他上赛季在阿布扎比站比赛的痛苦回忆。

意大利蒙扎赛站，法拉利车手勒克莱尔继续杆位起跑，本赛季至今，他已夺得八个杆位。费斯塔彭虽然第七位起步，但第二圈便上升四个名次来到第三名，随后成功超越勒克莱尔。比赛进行到第48圈，迈凯伦车手里卡多的赛车出现故障停在赛道旁，赛会出动安全车，大量车手选择进站。由于清理赛车花费大量时间，比赛的最后五圈没有重启，最终在安全车的带领下完赛。费斯塔彭也因而首次夺得意大利大奖赛冠军，成为F1历史上第九名取得五连胜的车手。勒克莱尔获得亚军，马赛地车手拉塞尔夺得季军。

排名第五的马赛地车手哈密尔顿说，这样的情景勾起他上赛季在阿布扎比站比赛的痛苦回忆。哈密尔顿在该站比赛痛失世界冠军车手荣誉。

在上赛季阿布扎比收官战中，哈密尔顿以相当大的优势领先于比赛，夺冠几乎已没什么悬念。直到威廉姆斯车手拉提菲撞上障碍物并出动安全车。这一事件导致当时比赛在仅剩一圈的情况下重新开始，让费斯塔彭最终超越哈密尔顿，赢得比赛并拿下车手总冠军。

哈密尔顿赛后说：“这样的场景总是能唤起回忆，这就是该有的比赛规则，对吧？”

“在历史上，只有一次他们没有像今天这样遵守规则，而那场比赛改变车手总冠军的最终结果。”

费斯塔彭收获第31场胜利

这场胜利是费斯塔彭的第31场胜利，这与1992年英国冠军曼塞尔（Mansell）在历史榜单上的战绩持平。

红牛车队老板霍纳（Horner）通过无线电告诉费斯塔彭：“你配得上这场胜利。很遗憾比赛的最后阶段没能重启，但你是整个周末最快的赛车。”

勒克莱尔则认为这样的结局令人沮丧，“我希望我们能最终重启比赛，但很遗憾并没有。总的来说，我今天尽全力了，我多么希望自己能在家乡粉丝面前获胜。”