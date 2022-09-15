利物浦险胜埃杰克斯 热刺遭葡萄牙体育绝杀尝本季首败

利物浦与托特纳姆风水轮流转，本季欧冠出师不利的利物浦星期三主场战胜了埃杰克斯，之前取得开门红的热刺败给了葡萄牙体育。

（利物浦综合电）后卫马蒂普（Matip）临危救主，助“红军”利物浦（Liverpool）在本地时间星期三（9月14日）凌晨的欧洲冠军联赛A组第二场小组赛，主场以2比1险胜荷甲劲旅埃杰克斯（Ajax），为欧冠序幕战客场1比4耻辱性惨败给意大利球队那波利（Napoli）雪耻。

萨拉赫破进球荒

利物浦主帅克洛普（Klopp）在球队魂断意大利后形容，那是红军在他带队七年来表现最差的一次。

尽管红军昨天的表现难与巅峰时期相提并论，但至少全取三分，排名从第三升至第二。

更令球迷雀跃的是，过去进球如麻的前锋萨拉赫（Salah）终于找回进球感觉。这名埃及球星本季状态低迷，联赛只进两球，本仗之前更一度连续四仗哑火，但昨天他却在第17分钟为球队首开记录。

然而，埃杰克斯只用了10分钟便利用了红军的防守疏漏将比分扳平，中场贝尔黑斯（Berghuis）在左路突破至底线后倒三角传中，贝格维恩（Bergwijn）在禁区内接球后让给库杜斯（Kudus），后者停球调整后以左脚爆射破门。这是这名加纳籍前锋近四场比赛攻入的第五个进球。

利物浦在被扳平后积极做出回应，可惜阿诺德（Arnold）、范戴克（van Dijk）及若塔（Jota）的射门都被埃杰克斯门将斯维尔（Pasveer）拒于门外。

克洛普在第66分钟同时换上菲尔米诺（Firmino）及努涅斯（Nunez）两名前锋以加强进攻，但此举却差点弄巧反拙，埃杰克斯险些利用反击战实现反超。

完场前八分钟，努涅斯痛失一次绝佳的进球良机，萨拉赫稍后也射门中框，但庆幸的是，马蒂普在第89分钟把握了一次角球机会，高高跃起将角球顶入龙门。尽管皮球最终被埃杰克斯球员塔迪奇（Tadic）顶了出来，但主裁判还是吹罚皮球已整体过线，利物浦因此以2比1胜出。

针对这场胜利，克洛普深感欣慰，认为和上周中相比，球队已判若两队。

热刺主帅孔特：我们为失误付出代价

正所谓风水轮流转，首场欧冠赛取得开门红的“热刺”托特纳姆（Tottenham），昨天则0比2不敌葡萄牙体育（Sporting Lisbon），吃下本季首败。热刺在此前的七场各项赛事以五胜二和保持不败。

本场比赛，热刺整体表现占优，却在最后几分钟被葡萄牙体育的两名替补球员保利尼奥（Paulinho）及戈麦斯（Gomes）连进两球绝杀。

赛后，热刺主帅孔特（Conte）表示，球队为一连串的失误付出代价。

他说：“欧冠的水平是很高的。你知道当你踢这样的比赛时，就必须尽量减少失误，否则将付出代价。”

“今天，我们便付出了很多的代价。你必须继续提高自己的实力，但这也很正常。别忘了我们上季在欧洲协会联赛客场败给了斯洛文尼亚球队穆拉（Mura)，但我们后来又向前迈进了重要一步。不过我认为，和局应该是本仗更公平的结果。”