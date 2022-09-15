欧冠赛 英超球队悲喜交加 曼市奏凯 蓝军丢分

斯特林（左）为切尔西首开纪录。（路透社）

在本地时间今晨的欧冠，英超劲旅喜忧参半，曼市艰苦地以2比1逆转多特蒙德，“蓝军”切尔西则遭萨尔茨堡红牛以1比1逼和。

值得一提的是，蓝军今夏在转会市场投入2.8亿欧元（约3.83亿新元），是欧洲投入最高的球队，但不仅在英超战绩不佳，如今更吞下欧冠两轮不胜，是23年最差战绩。

哈兰弑杀旧主 曼市逆转多特

哈兰 Haaland（法新社）

曼市前锋哈兰（Haaland）面对旧主多特并没手下留情，在比赛末端贡献高难度的绝杀进球，帮助曼市在主场以2比1奏凯。

双方开场后的威胁不多，多特中场厄兹詹（Ozcan）第16分钟的兜射缺乏力度，被门将没收；第25分钟，曼市边卫坎塞洛（Cancelo）的远射射偏，双方半场互交白卷。

易边再战的多特率先发难，贝林厄姆（Bellingham）第55分钟头球破门帮助多特以1球领先。曼市则在第79分钟由斯通斯（Stones）禁区外的世界波扳平，4分钟后，倒戈的哈兰高难度撩射破门，帮助曼市以2比1绝杀多特。

哈兰斩获在21仗欧冠的第26个进球，平均每61分钟取得进球，展示超级射脚的敏锐嗅觉。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后将哈兰比肩巴塞罗那传奇克鲁伊夫（Cruyff），称他在比赛中取得和荷兰球王同样的高难度破门。

波特首炮不响 蓝军遭逼和

蓝军新帅波特（Potter）的首秀没能如愿取得开门红，今晨在主场遭萨尔茨堡红牛以1比1逼和，连续两轮欧冠丢分，小组垫底。

斯特林 Sterling（路透社）

两队上半场威胁有限，只能互交白卷。但在下半场开始两分钟，蓝军就凭斯特林（Sterling）的兜射首开纪录。

战至第74分钟，蓝军中卫蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）在右路的冒失放铲失误让敌将得到良机，由奥卡福尔（Okafor）为萨尔茨堡红牛取得扳平进球，以1比1带走1分。

新官上任的波特说：“我们对结果感到失望，但球员们付出了一切，取得1个漂亮的进球，除了没能拿下3分外，我没有任何可抱怨的。”