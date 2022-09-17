乔丹“最后一舞”球衣拍卖 1425万元成交创纪录

（纽约法新电）NBA传奇球星乔丹（Jordan）在1998年NBA总决赛首回合所穿的一件球衣，星期四（9月15日）以1010万美元（约1425万新元，1美元兑1.41新元，下同）拍卖，创下史上最贵的体育纪念品纪录。

外界原本预估这件球衣的最高价格最多高达500万美元，但在苏富比拍卖行举办的拍卖中吸引到20次叫价，结果成交价破千万元，比预估价翻了一倍，它同时也打破了已故阿根廷足球明星马拉多纳（Maradona）的“上帝之手”球衣今年5月所创下的930万美元成交纪录，成为史上最贵的体育纪念品。苏富比说，在这之前，科比·布赖恩特（Kobe Bryant）在1996-97赛季穿上场并亲笔签名的球衣卖出370万美元，是原本最贵的篮球衣。

乔丹在为芝加哥公牛（Chicago Bulls）冲刺六届总决赛夺冠时所穿的经典23号红色球衣当中，这仅是第二件捧上拍卖台的球衣。苏富比透露，乔丹在总决赛穿的大多球衣都属私人珍藏，但他曾将一件捐赠给史密森非裔美国人历史和文化国家博物馆。

1997-98赛季是乔丹“最后一舞”的关键一年，乔丹在1998年对垒犹他爵士（Utah Jazz）的总决赛中，协助公牛以4比2的大比分夺魁，实现了个人生涯的第二个三连冠。

现年59岁的乔丹目前是夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的老板，据报道他目前还是通过耐吉“飞人乔丹”（Air Jordan）品牌的球鞋每年赚取数百万美元的版税。