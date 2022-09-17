从暴躁小伙到优雅先生 费德雷尔24年网球生涯落幕

继美国“黑珍珠”塞雷娜后，瑞士“费天王”费德雷尔也要谢幕了。从20多年前的火爆小子，到备受欢迎的优雅绅士，费德雷尔的大满贯冠军数目就此定格在20座，他和纳达尔及乔科维奇所组成的“男子网球三巨头”也将走入历史。

(巴黎法新电）41岁的瑞士网球名将费德雷尔（Federer）星期三（9月15日）宣布将在下周的拉沃尔杯后退役，让网球界继上个月的塞雷娜·威廉姆斯后，再次告别一名传奇。

一个月内连续两名巨星退役，让网球迷无限可惜，但费德雷尔的退役也并不令人意外，毕竟近年来他饱受伤病困扰，前两年接受了三次膝盖手术，上一次正式比赛是在去年温布登网球赛。

回顾费德雷尔24年来的网球生涯，20座大满贯成绩尽管少于纳达尔（Nadal）的22座和乔科维奇（Djokovic）的21座，但也足够成功。

他一共占据男子职业网球协会（ATP）世界第一的位置达310个星期，仅次于乔科维奇的373个星期。2004年2月到2008年8月期间，他连续237周登顶，至今仍无能人及。

参加过超过1500场比赛和200多场双打比赛，费德雷尔从未在比赛途中弃权。他的另一个“零”纪录是走红至今基本上零绯闻，是众多人眼中的好好先生，在场内外优雅从容的绅士形象让人印象深刻。

他和同样是瑞士前网球员的米尔卡（Mirka）2009年结婚后，育有男女各一对双胞胎，家庭幸福美满。

费德雷尔的良好形象也成为广告界的宠儿。尽管此前14个月未战一场，他过去一年依然依靠商业活动和代言等进账9000万美元（约1亿2524万新元），连续17年蝉联最赚钱的网球运动员。

年轻时性格暴躁 曾摔拍被罚洗厕所

许多人不知道的是，这名在球场、事业和家庭都得意的瑞士天王，原来年轻时是个暴躁小伙子。费德雷尔当时尽管才华洋溢，但很难控制自己的情绪，摔拍是家常便饭。他16岁时还因为愤怒扔拍破坏了瑞士国家网球中心间隔场地的布幕，结果被罚洗厕所一周。

所幸费德雷尔意识到自己的问题，逐渐收敛情绪，加上2002年他的恩师和挚友卡特（Carter）因为车祸逝世让他醒悟，下定决心刻苦训练，才有了今天的成就。

如今费德雷尔率先退下，36岁的纳达尔和35岁的乔科维奇也逐渐步入职业生涯尾声，梅德韦杰夫（Medvedev）和阿尔卡拉斯（Alcaraz）等人接棒，网球未来几年的版图将大不同。

费德雷尔职业生涯五大高光时刻

除了20座大满贯，费德雷尔也曾赢得六次ATP总决赛冠军、北京奥运男双金牌、伦敦奥运男单银牌、一届戴维斯杯和三届霍普曼杯冠军。下面回顾他职业生涯的五个重要时刻：

1.战胜桑普拉斯一鸣惊人

2001年温网第四圈，当时只有19岁的费德雷尔五盘战胜时任世界第一的美国传奇桑普拉斯（Sampras）打响名气。虽然最后止步复赛，但他和温网的缘分才开始。

2.首夺温网冠军

费德勒在2003年在温网赢得他的首座大满贯冠军，并在随后四年达成温网五连冠成就。（路透社）

2003年，费德雷尔在温网赢得个人首座大满贯奖杯。他下来四年完成温网五连冠，生涯共八次赢得温网。

3.首登世界第一

费德雷尔在2004年首夺澳网冠军后，登上世界第一，直到2008年才被纳达尔取代。这五年也是他的职业生涯辉煌期，共赢得11座大满贯冠军。

4.首夺法网冠军

费德雷尔在2009年首摘法网桂冠，达成在四大满贯赛事都夺冠的成绩。他也追平当时桑普拉斯的14个大满贯纪录，并在同年温网打破此纪录。

5.时隔四年多再夺冠

费德雷尔在2013和2016年都面对伤病困扰，加上竞争激烈，2017年才王者归来赢得澳网和温网，并在2018年澳网卫冕成功后，成为历来最年长的世界第一。

各界献祝福 纳达尔：愿这一天永不到来

费德雷尔退役，各界献祝福。费德雷尔多年来的主要对手兼挚友纳达尔表示，这对体育界和他都是悲伤的一天，并希望这一天永不到来。

纳达尔在推特写道：“这些年来和你在场内外共享这么多美好的时光，让我快乐又深感荣幸。未来我们还会共度更多时光，我们也都知道我们还有很多想一起完成的事。

在推文尾声，纳达尔相约下周在伦敦举行的拉沃杯和费德雷尔相见。拉沃杯也是费德雷尔在2017年主推的赛事，由欧洲队和世界队较量。除了纳达尔和费德雷尔，乔科维奇和英国的默雷（Murray）也将参与，代表昔日的网坛四大天王将齐聚一堂成为队友。

纳达尔和费德雷尔可谓一生对手，共交手过40次，纳达尔以24胜16负占上风。

两人在2004年迈阿密大师赛首次交手，当时的费德雷尔已经赢得了澳网冠军，但纳达尔爆冷取胜，崭露头角。2005年，纳达尔正式崛起，和费德雷尔分别取得11个冠军，随后多年男子网球界进入双雄争霸时代，直到2011年左右乔科维奇和默里加入战围。

刚退役的塞雷娜则欢迎费德雷尔加入“退役俱乐部”。她表示：“我一直都很尊敬和钦佩你，我们的旅程是如此相似，几乎完全一样。你激励了无数人，这包括我，我们都不会忘记。”

美网男女单打冠军阿尔卡拉斯和伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）、ATP主席高登兹、国际奥委会主席巴赫、瑞士总统卡西斯等名人，也都发文感激及盛赞费德雷尔的贡献。

费德雷尔基本资料

出生日期：1981年8月8日（41岁）

出生地：瑞士巴塞尔

身高：185公分

体重：85公斤

家庭：与妻子米尔卡育有两男两女

打法：右手持拍、单手反拍

成为职业球员年度：1998年

ATP夺冠次数：103（单打）、8（双打）

大满贯冠军：20座

澳网：六座（2004年、2006年、2007年、2010年、2017年、2018年）

法网：一座（2009年）

温网：八座（2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2009年、2012年、2017年）

美网：五座（2004年、2005年、2006年、2007年、2008年）

ATP胜负场次：1251胜275负（单打）、131胜92负（双打）

ATP总奖金：1亿3059万4339美元（历史第三高）