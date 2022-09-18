阿尔卡拉斯登顶首仗遭逆转 荷兰险胜英国闯八强

戴维斯杯网球赛

加拿大在戴维斯杯小组赛力克西班牙取得胜利，世界排名第13的阿利亚西姆发挥出色，一人贡献两分。他在单打逆转世界第一的阿尔卡拉斯后，在男双再上演翻盘好戏，助球队在B组暂居榜首。

（瓦伦西亚综合电）本月初在美国网球公开赛斩获男单冠军的西班牙新星阿尔卡拉斯（Alcaraz）以世界第一身份亮相戴维斯杯，不过他在第二场小组赛意外输球，遭加拿大的阿利亚西姆（Aliassime）逆转。

19岁的阿尔卡拉斯是这场比赛第二位出战的单打球员，他以7比6（7比3）拿下首盘后，接下来两盘都处于下风，被阿利亚西姆以6比4、6比2超越，将西班牙与加拿大的总比分扳成1比1平。

第三场比赛，西班牙双打组合格拉诺勒斯（Granollers）和马丁内斯（Martinez）也没能延续好开局，再次被加拿大以4比6、6比4、7比5完成逆袭。

阿尔卡拉斯在首场对垒塞尔维亚的小组赛并没上场，这是他登顶世界第一后的首战，他没有如愿取得胜利，成为过去19年来首位登上世界第一后首秀输球的球员。

阿尔卡拉斯赛后受访时说：“我到达这里时身体状况不是很好，非常非常艰难。场上的球速很慢，我只有两天的时间来适应这个场地。这是个艰难的一天。”

阿利亚西姆连续出战两场比赛，打完单打后，紧接着与波斯皮西尔（Pospisil）出战男双，皆取得最终胜利，他对自己的表现感到满意。

他说：“这对我和球队来说都是一场巨大的胜利。对我来说，卡洛斯（阿尔卡拉斯）是新的头号球员，他付出很大的努力，所以飞越大西洋来这里参赛的我们必须表示敬意。我想我在第三盘最后发挥得更好，我尽了全力。”

这是22岁阿利亚西姆职业生涯首次战胜世界排名第一的选手。这场比赛结束后，他们目前在B组以两战两胜暂居小组第一，最后一场将迎战塞尔维亚，西班牙则与韩国展开对决。

默里关键双打失利

在其他比赛，“英国天王”默里（Murray）在D组输掉关键双打比赛，球队总比分1比2败给荷兰。虽然小组赛还剩一场，但荷兰和美国都已获得两场胜利提前出线，两连败的英国和哈萨克斯坦无力回天。

首场对垒美国的比赛中，英国在1比1平局的情况下输掉双打，无缘开门红。第二场小组赛迎战荷兰的比赛非常关键，英国球员埃文斯（Evans）以两个6比4获胜后，诺里（Norrie）意外4比6、2比6不敌范德赞舒普（van de Zandschulp）。

最后出场的英国男双由默里和索尔兹伯里（Salisbury）组成，他们与荷兰组合大战三盘后，6比7（0比7）、7比6（8比6）、3比6败下阵来。

此外，意大利、澳大利亚和德国也率先晋级八强。澳洲和德国在C组赛两战两胜，他们接下来将争夺盟主席位，胜者会在复赛对垒美国或荷兰。