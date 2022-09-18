哈兰德进球停不了 曼市三球胜狼队暂登榜首

有谁能阻挡哈兰德（Haaland）？这名挪威锋霸连续七场正式赛事进球，加上德布吕纳（De Bruyne）两度助攻，助曼市（Manchester City）在星期六（9月17日）的英超早场赛事中，客场3比0轻取十人狼队，反超尚未登场的阿申纳（Arsenal）暂居榜首。

曼市约两天半前才在欧洲冠军联赛逆转胜多特蒙德（Dortmund），而狼队则休息了一星期半左右，不过曼市不显疲态，反而在开赛55秒就取得梦幻开局。

狼队开球被断下后，曼市迅速组织进攻，德布吕纳右路传中，格雷利什（Grealish）轻松推射破门。

刚赢得英超8月最佳球员的前锋哈兰德（Haaland）在第16分钟于禁区前低射破门，帮助曼市扩大领先优势。这是他七场联赛中的第11个进球，各项比赛的第14个，并成为首位在个人前四场英超客场比赛中都有进球的球员。

对狼队雪上加霜的是，他们的后卫柯林斯（Collins）在第33分钟争球时抬脚过高，飞踹格雷利什的腹部，被裁判毫不犹豫地罚下场，让球队剩十人作战。

柯林斯的这个危险动作，也在网上被球迷调侃，称狼队这么快就已受自由转会加盟的前切尔西（Chelsea）及体育马德里（Atletico Madrid）射脚科斯塔（Costa）影响。

科斯塔以脾气火爆著称，经常和其他球员起冲突。他星期一（9月12日）才来到狼队，不过由于已约八个月没踢球，没有进入本场大名单。

下半场开始后，狼队逐渐找回感觉，一度压着曼市踢，但曼市还是在第69分钟锦上添花。德布吕纳、哈兰德和福登（Foden）连续传球，德布吕纳右路再送助攻，让福登轻轻推射得手。这一进球也让原本在场边打算换人的狼队主帅拉格（Lage）气得把战术板扔在草地上。

最终，曼市取得本赛季第五胜，积17分登上第一，并保持连续22场联赛客场不败。狼队七场联赛仅得六分，继续排在积分榜中下游，拉格的压力越来越大。