孙兴慜替补戴帽 热刺6比2大胜狐狸

“热刺”托特纳姆在本地时间今晨凭孙兴慜替补上演帽子戏法，在主场以6比2大胜“狐狸”莱斯特，与英超领航的曼市同积分次席。

此前遭遇8场进球荒的韩国射脚被主帅孔特（Conte）放在替补席，但他在第59分钟上场后连进3球，成为热刺队史替补戴帽的第一人，也是个人英超生涯的第3次帽子戏法，追平克·罗纳尔多（C Ronaldo）纪录。

狐狸继续垫底 创失球纪录

在首6轮联赛未尝胜绩的狐狸做客白鹿巷，开场后表现积极。第6分钟，狐狸率先发难，蒂莱曼斯（Tielemans）用罚球破门，反客为主地以1球领先；唯仅过2分钟，热刺前场的库卢塞夫斯基（Kulusevski）送出助攻，凯恩（Kane）头球破门，闪电将比分扳平为1比1。

第21分钟，翼卫佩里希奇（Perisic）开出角球，迪尔（Dier）头球破门帮助热刺将比分反超，但狐狸依靠麦迪逊（Madisson）在禁区内接球后转身怒射建功，双方半场战至2比2。

重新登场后，热刺第46分钟依靠本坦库尔（Bentancur）抢断恩迪迪（Ndidi）推射破门，以3比2再次领先。

替补上场的孙兴慜则分别在第73分钟、第84分钟和第86分钟轰进3球，全程用时13分21秒完成帽子戏法，助热刺以6比2赠予狐狸联赛6连败。经历惨败后，狐狸以1和6负继续垫底，并以7轮联赛狂丢22球，写下英超同期的失球纪录。

孙兴慜：曾对自己失望

孙兴慜。（法新社）

谈到自己本赛季的表现，孙兴慜表示：“热刺的表现一直都非常好，但我对自己的表现感到失望。我出场的时候热刺以3比2领先，但在英超你永远不知道会发生什么。我只是希望尽全力帮助球队，即便是以替补的身份。”

“这赛季我在终结方面一直做得不好。我也有点不走运，曾碰到乌龙球，两次进球越位，还击中横梁。我知道进球一定会来的，所以我并不担心。不管是球迷、队友还是主帅都很支持我。”

热刺主帅孔特在赛后对孙兴慜的表现表示满意，“我曾告诉他如果能够在30分钟内进3球，那么我们可以重复这次的实验（将孙兴慜放在替补席）。当时我只是在开玩笑，但今天我真的为他感到高兴。”