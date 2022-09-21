炮兵15岁小将英超登场 专家担心易受伤影响前途

阿申纳小将恩瓦内里上周末成为英超最年轻球员。许多15至18岁小将获得提拔至一线队固然值得高兴，但职业联赛受伤概率更高，得小心避免影响未来发展。

阿申纳（Arsenal）15岁小将伊森·恩瓦内里（Ethan Nwaneri）上周末成为英超最年轻的出场球员。在欧洲完善的梯队系统下，出色的青训球员不乏快速被提拔到一线队，甚至在球队缺兵少将下获重用的机会。但研究显示，对这些还在发育的少年来说，在职业联赛受伤的概率更高，一不小心可能就会因伤影响长远发展。

恩瓦内里上星期天（9月18日）在阿申纳三球战胜布伦特福德（Brentford）的比赛中替补出场，以15岁181天之龄成为英超上阵最年轻球员，打破了埃利奥特（Elliott）转会利物浦（Liverpool）前，在16岁又30天时为富勒姆（Fulham）写下的纪录。恩瓦内里同时也是欧洲五大联赛历来最年轻球员。

19岁的埃利奥特已成长为利物浦大将，而欧洲足坛近年来表现最出色的“妖星”当属今年24岁，但早在十七八岁时就已展露锋芒的姆巴佩（Mbappe）。

其他例子还包括曼市（Manchester City）的福登（Foden，22岁）、巴塞罗那（Barcelona）的佩德里（Pedri，20岁）、多特蒙德双星穆科科（Moukoko，18岁）和贝灵厄姆（Bellingham，19岁）等。

近期更有13岁329天大的男孩阿瑟顿（Atherton）代表北爱尔兰超级联赛球队格伦纳万（Glenavon）在北爱联赛杯首圈替补登场，还贡献一记助攻，成为英国足球史上参加成年人比赛的最年少球员。

研究：职业赛受伤情况比少年赛更多

年轻选手能在一线队获得上阵机会，对他们来说是莫大鼓舞。但根据西班牙胡安卡洛斯国王大学团队的两份论文，专业足球员在比赛中每1000小时一般会出现36次受伤情况，而少年球员每1000小时比赛的受伤情况只有14.4次。

很显然，职业比赛的激烈程度远高于少年比赛，也导致受伤情况更多。这代表少年球员提前参加职业比赛，受伤的风险或增加。报告也指出，足球的受伤情况比其他运动来得多。

报告提到，参加职业比赛对少年球员的体能和身体素质有更高要求，因此他们更可能受伤，并可以假设他们如果因伤缺勤许久，不仅对他们在短期的技战术和体能表现带来负面影响，甚至或影响他们未来的健康和成为职业球员之路。

迪亚比与威尔谢尔 伤病不断可成借镜

迪亚比（右）长期受伤，平均一个赛季才踢约15场比赛。（法新社）

当然，这不代表所有少年球员在职业比赛中都是“玻璃人”，但两名阿申纳前中场迪亚比（Diaby）和威尔谢尔（WIlshere）伤病不断的经历可以成为年轻球员借镜。

迪亚比18岁为法甲球队欧塞尔（Auxerre）上演成年队首秀时就被伤病困扰，两个赛季分别都只上阵七场，最后被卖给阿申纳。他在炮兵可说是长期伤兵，效力10年但只有四个赛季的上阵达20场或以上。他职业生涯总计只踢了约214场比赛，平均每个赛季仅15场，最后在2019年33岁时就退役。

威尔谢尔在16岁又256天时就为炮兵在英超登场，不过这名“天才”同样被各种伤病困扰，职业生涯统计至少受伤18次，最后无奈在两个月前以30岁之龄挂靴，令人唏嘘。他现在成为阿申纳18岁以下队伍主教练。