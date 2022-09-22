年底三菱杯预演 雄狮友谊赛0比4不敌越南

“雄狮”新加坡队星期三（9月21日）晚上在越南河内通山体育场（Thong Nhat Stadium）0比4不敌越南队。

今年底举办的亚细安足球锦标赛三菱杯（Mitsubishi Cup），新加坡与越南一同被分配在B组，因此本场友谊赛也被视为是两支球队三菱杯的预演。

面对越南这支劲旅，雄狮本场比赛摆出3-4-3阵型，这样的排兵布阵意味着主帅西谷隆之（Takayuki Nishigaya）更加重视中场球员调动，让球队可攻可守。越南则是摆出4-3-3阵型，这是一种纯进攻的足球战术，而这样的战术让越南开局就占据了场上优势。

比赛第37分钟，越南中场阮文决（Nguyen Van Quyet）一脚劲射首开纪录，下半场第50分钟，前锋阮俊英（Nguyen Tuan Anh）将比分扩大至2比0。第71分钟，后卫胡晋才（Ho Tan Tai）锦上添花，终场前，雄狮后卫哈里斯（Hariss Harun）门前出现失误，让越南中场柯凡康（Khuat Van Khang）捡到机会捅射入网。最终越南4比0锁定胜局。

西谷隆之今年4月接过雄狮帅印，至今共执教了五场比赛，取得一胜四负战绩。他在赛前受访时曾表示，友谊赛成绩不是最主要的，他更希望球员们能踢出高压激进的风格，并改进掌握比赛节奏的能力。而本场比赛，雄狮球员在后场出现太多无谓失误，为越南创造了多次机会。

值得一提的是，本场比赛是边锋约书亚（Joshua）在国家队的处子秀，中场莎阿丹（Shahdan）则因身体不适，缺席了本场比赛。

雄狮将于9月24日继续在越南通山体育场与印度进行三菱杯前的最后一场国际友谊赛。