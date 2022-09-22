面临内忧外患伤兵累累 若败给奥地利法国提前降级

法国明晨一旦输给奥地利，下季欧国联赛将被降级至B级联赛，他们能否避免这场噩梦发生？

（巴黎综合电）欧洲国家联赛重燃战火，卫冕冠军法国将在星期五（9月23日）凌晨的A级联赛第一组的倒数第二轮小组赛中主场迎战奥地利，一旦输球，下赛季将被降级至B级联赛。

近年来的法国队可谓大起大落，在2018年夺得世界杯冠军后，去年夏天在欧洲足球锦标赛表现失常，16强就被踢出局，然而几个月后又在欧国联赛登顶。

距离卡塔尔世界杯只有少于两个月的时间，但法国在本届欧国联赛战罢四轮却只取得二和二负的不胜战绩，目前以两分在小组垫底，明晨主场若败给奥地利，将提前一轮降级。

法国队陷入内忧外患

然而就在这生死关头，法国队却陷入内忧外患的局面，球队不止伤兵问题严重，还面对着像球星波格巴（Pogba）被哥哥勒索，而这名哥哥又爆料称波格巴曾聘请巫师向另一名法国球星姆巴佩（Mbappe）施咒的一系列“奇葩”问题。

此外，法国足总会长勒格拉埃（Le Graet）面临对未成年性暴力指控，以及姆巴佩与法国足总闹肖像权纠纷等等，这些都无疑给法国队造成了很大的困扰。

法国队本仗铁定缺席的主力包括首席门将洛里斯（Lloris）、中场大将坎泰（Kante）、去年在阔别五年后重返国家队的“常青”前锋本泽马（Benzema）及波格巴。

据悉，后卫迪涅（Digne）是法国队的最新伤员，这名目前效力于英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）的球员不久前才刚被召入队以取代受伤的体育米兰（AC Milan）后卫迪奥·埃尔南德斯（Theo Hernandez），没想到现在又因为脚踝受伤而退赛。法国队主帅德尚（Deschamps）被迫从21岁以下国家队调入年仅20岁的特吕费尔（Truffert）填补空缺。

事实上，德尚这次一共召入了五名完全没有国家队经验的球员，而在多名主力缺席的情况下，相信像萨利巴（Saliba）、特舒阿默尼（Tchouameni）、卡马文加（Camavinga）及恩昆库（Nkunku）这些潜质新星将有机会在明晨及本周末客战丹麦的最后两场小组赛中获得重用，就不知他们能否把握机会发光？

两队上一次交手踢和

虽说法国队深陷水深火热之中，但奥地利也好不到哪里去，他们目前以四分排名小组第三，分别落后领头羊丹麦及排名第二的克罗地亚五分及三分，最后两场小组赛若败北，降级的也有可能是他们。

奥地利在本季欧国联赛取得梦幻开局，首仗客场以3比0横扫上届世界杯亚军克罗地亚，表现令人惊艳，然而他们之后却被打回原形，近三场小组赛只能取得一和二负的战绩，排名逐渐下滑。

根据欧国联赛规则，A级联赛只有小组第一的球队能晋级半决赛，最后一名将降级。

在两队三个月前的上一次交手中，法国客战奥地利好不容易才凭姆巴佩在最后七分钟的进球取得1比1的和局。此前他们两场主场赛都输，如今祸不单行的他们若再不胜奥地利，一点也不让人感到意外。