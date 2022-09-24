足总大会缅怀林家栋 代会长陈国强：会尽全力实现会长生前愿景

新加坡足球总会星期五（9月23日）召开年度大会，因为林家栋骤逝而暂时担任代会长一职的署理会长陈国强表示，消息来得突然，他至今还在消化情绪，因此对接任后的计划还没有打算。

足总前两年的大会都因为疫情而在网上进行，今年则重新回到线下，在莱佛士城市俱乐部（Raffles Town Club）举行。

不过这次大会也格外不同，足总会长林家栋在星期三（9月14日）疑因心脏病去世，终年70岁，现场气氛显得凝重。

在大会开始时，与会者为林家栋默哀一分钟，现场也播放一段众人谈论他的事迹、缅怀他的视频。以往林家栋在大会上坐的位置，放上了一颗足球、一面新加坡国旗和足总旗帜及一束花。

由于林家栋离世突然，来不及举行会长选举，因此根据章程，署理会长陈国强成为代会长，预计到明年9月大会选出新一任会长为止。新会长的任期将到2025年。

不过在这之前，如果有三分之一的“普通”会员要求选举，或足总执行委员会有意选举，会长选举都可提前举行。

陈国强接受访问时表示，林家栋的去世让大家都始料未及，他自己也尚未平复心情，对下来如何领导足总还没有明确的打算。

“我们之前已经罗列的许多足球计划会继续推进，不过对于我是否有自己的计划，目前还没有。”

陈国强也在大会上表示，如果要找一位“好人”的模范代表，林家栋当仁不让。他说，林家栋在律师界为弱小伸张正义，也非常热爱足球及成为义工，还是一个平易近人、可以和许多人打成一片的人。陈国强说，自己会尽全力延续林家栋所做的工作，确保实现他生前的愿景。

此外，大会也回顾了足总过去一年的工作成果，包括成功举办铃木杯亚细安足球锦标赛、新加坡甲乙组联赛等赛事回归、女子超级联赛迎来冠名赞助商、女队在东运会取得37年来首胜等。