欧国联主场对垒瑞士 斗牛士主帅测试锋线新兵

欧国联赛

主场对垒瑞士，西班牙争取提前小组出线，主帅恩里克召入新人伊格莱西亚斯，望能解决锋线人选问题。

（巴塞罗那综合电）“斗牛士”西班牙将在本地时间星期天凌晨（9月25日）的欧洲国家联赛A级第二组小组赛主场对垒瑞士，葡萄牙则在同组的另一场比赛客场出击捷克。

在目前的积分榜上，西班牙以二胜二和积八分的不败成绩领跑小组，葡萄牙则以二胜一和一负积七分暂居第二，捷克与瑞士则分别以四分及三分暂列第三与第四。

根据欧洲国家联赛规则，A级比赛的四个小组只有榜首球队能进入决赛圈，西班牙与葡萄牙是这个小组的最热门出线球队，两队将在下周的最后一轮小组赛硬碰。在这个关节眼上，谁掉分都将处于不利的位置，尤其是目前落后的葡萄牙更是如此。如果西班牙在这场倒数第二场的小组赛击败瑞士，而葡萄牙又意外不敌捷克，那么第二组的最后一轮小组赛开始前，西班牙就提前锁定了决赛圈的四强席位。

恩里克召入 贝迪斯前锋伊格莱西亚斯

虽然欧洲国家联赛的重视度远不如欧洲足球锦标赛，不过年底的卡塔尔世界杯迫在眼睫，那些晋级决赛圈的球队都希望在这样的正式比赛场合检验队伍的实力，同时也挑选出最强的阵容。

过去这几年，西班牙一直找不到一名可靠的前锋，最后两轮欧国联赛，主帅恩里克（Enrique）召入了贝迪斯（Betis）前锋伊格莱西亚斯（Iglesias），希望这名29岁前锋能承担起攻城破寨的重担。

伊格莱西亚斯在本赛季的西甲联赛已经取得六个进球，是继巴塞罗那（Barcelona）的波兰籍前锋莱万多夫斯基（Lewandowsk）后进球最多的球员。

首次入选西班牙国家队的伊格莱西亚斯表示他将尽最大努力争取年底世界杯的名额。

他说：“我的意愿是尽我所能帮助球队，以及学习，然后再看会发生什么，不过我肯定会尽最大努力争取机会（参加世界杯）。”

捷克求保级 葡萄牙争出线

这几年，斗牛士一直在排出4-6-0的无锋阵型，由费兰·托雷斯（Ferran Torres）踢假九号位置。伊格莱西亚斯的加入是否能减轻托雷斯的负担让人拭目以待。

在世界杯欧洲区附加赛不敌瑞典被淘汰后，接下来的两场欧洲国家联赛将是捷克今年的最后两场正式比赛，守住A级联赛资格是他们今年的最主要目标。

捷克目前只领先榜末的瑞士一分，接下来两轮两队的位置完全有可能被颠覆。同样的，葡萄牙面对的是争取出线的关键战役，落败很可能就提前无缘最后的四强赛。

桑托斯（Santos）所带领的葡萄牙本轮面对后防人员短缺问题，后卫坎塞洛（Cancelo）因为累计黄卡被禁赛，中卫佩佩（Pepe）与格雷罗（Guerreiro）都因为受伤退队。即使后防线上的伤员不轻，葡萄牙的防线相信还是能抵御捷克的攻势，并且他们在中场占据明显优势，料能拿下这场胜利，将第二组的出线资格推迟到最后一轮。