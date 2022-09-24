【图集】搭档纳达尔最后一战惜败 费天王掌声中含泪谢幕

“瑞士网球天王”费德雷尔终于迎来职业生涯谢幕战，代表欧洲队出战的他，搭档好友纳达尔在本地时间星期六（9月24日）凌晨进行的拉沃尔杯1比2不敌世界队组合索克／蒂亚弗。他在告别时刻落下男儿泪，与他打完最后一场比赛的纳达尔也按捺不住哭了。

尽管如此，费德雷尔仍不认为这是个悲伤的告别，他说：“对我来说，这像是一场庆典。我想在最后时刻有这样的感觉，这正是我希望的。谢谢你们，这是一段完美的旅程，我愿意从头再来一遍。”

费德雷尔（左）非常享受和纳达尔一起打双打。（路透社）

像马拉多纳之于足球，乔丹之于篮球，费德雷尔是这个时代最为人熟知的网球代表人物，他的谢幕不只是一代人青春的结束，也开启了网坛新时代。

现年41岁的费德雷尔饱受膝伤困扰，自去年温布登锦标赛止步八强后就没参加任何比赛。他在今年温网百年纪念仪式上曾说过，自己能以球员身份重返这个赛场，但他很快便知道他的身体不允许他这么做。

费德雷尔退役后，很难在网坛找出像他一样打法潇洒又优雅的球员。（法新社）

费德雷尔心情非常激动，站在他身后的乔科维奇送上安慰。（路透社）

这名20次大满贯得主不久前宣布，他将以拉沃尔杯的双打结束他24年的网球生涯，搭档是他的老对手“西班牙天王”纳达尔。这两人在近20年来的对决都让人津津乐道，一共交手40次，后者保持24胜16负战绩。

这两人穿着蓝色衬衫和白色短裤，在巨大的欢呼声走进球场。首盘比赛以6比4拿下，但后两盘没能保持领先优势，6比7（2比7）、9比11败下阵来，让世界队以2比2扳平总比分。

欧洲队（蓝衣）在拉沃尔杯对垒世界队。（法新社）

在这个时刻，欧洲队和世界队不是对手，他们一同在场上庆祝费德雷尔的退役时刻。（路透社）

费德雷尔的父母、妻子和四个孩子都来到了现场。他在特意感谢了妻子米尔卡，“她本来可以在很久以前就让我停下来，但她没有。她让我坚持下去，让我继续打球。这真是太棒了，谢谢你。”

前往拉沃尔杯前，费德雷尔接受瑞士媒体采访时透露，由于他总是带伤比赛，在观众席上的妻子已经不再享受看他比赛，“过去几年对我来说很艰难，但对米尔卡来说更难。她不再享受看我比赛，我感到很抱歉，退役的决定对她来说也是解脱。”

费德雷尔和妻子米尔卡赛后拥抱。（路透社）

36岁的纳达尔而言，他也是“费天王”时代的亲历者。他感性地说：“这么多年来我们一起分享了许多东西。当他离开赛场后，我生命中很重要的一部分也离开了。因为在我生命中的重要时刻，他都在我身边。很难形容，但这是个奇妙的时刻。”