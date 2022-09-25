搭档纳达尔最后一战惜败 费天王掌声中含泪谢幕

费德雷尔和老友纳达尔在巨大的欢呼声中走进球场，虽然没能在最后一场战役以胜利收场，但费德雷尔仍感到满足，他不认为这是悲伤的告别。

（伦敦综合电）“瑞士天王”费德雷尔终于迎来职业生涯谢幕战，代表欧洲队出战的他搭档好友纳达尔在本地时间星期六（9月24日）凌晨进行拉沃尔杯1比2不敌世界队组合索克／蒂亚弗。他在告别时刻流下男儿泪，与他搭档打完最后一场比赛的纳达尔也哭了。

费德雷尔和老友纳达尔在巨大的欢呼声中走进球场，虽然没能在最后一场战役以胜利收场，但费德雷尔仍感到满足，他不认为这是悲伤的告别。

尽管如此，费德雷尔不认为这是个悲伤的告别，他说：“对我来说，这像是一场庆典。我想在最后时刻有这样的感觉，这正是我希望的。谢谢你们，这是一段完美的旅程，我愿意从头再来一遍。”

像马拉多纳之于足球，乔丹之于篮球，费德雷尔是这个时代最为人熟知的网球代表人物，他的谢幕不只是一代人青春的结束，也开启了网坛新时代。

现年41岁的费德雷尔饱受膝伤困扰，自去年温布登锦标赛止步八强后就没参加任何比赛，他在今年温网百年纪念仪式上曾说过自己能以球员身份重返这个赛场，但他很快便知道他的身体不允许他这么做。

这名20次大满贯得主不久前宣布他将以拉沃尔杯的双打结束他24年的网球生涯，搭档是他的老对手“西班牙天王”纳达尔。这两人在近20年来的对决都让人津津乐道，一共交手40次，后者保持24胜16负战绩。

这两人穿着蓝色衬衫和白色短裤，在巨大的欢呼声走进球场。首盘比赛以6比4拿下，但后两盘没能保持领先优势，6比7（2比7）、9比11败下阵来，让世界队以2比2扳平总比分。

费德雷尔的父母、妻子和四个孩子都来到了现场。他在场上特意感谢妻子米尔卡时说：“她本来可以在很久以前就让我停下来，但她没有。她让我坚持下去，让我继续打球。这真是太棒了，谢谢你。”

前往拉沃尔杯前，费德雷尔接受瑞士媒体采访时透露，由于他总是带伤比赛，在观众席上的妻子已经不再享受看他比赛。“过去几年对我来说很艰难，但对米尔卡来说更难。她不再享受看我比赛，我感到很抱歉，退役的决定对她来说也是解脱。”

贝雷蒂尼取代费德雷尔出战单打

对36岁的纳达尔而言，他也是“费天王”时代的亲历者。他感性地说：“这么多年来我们一起分享了许多东西。当他离开赛场后，我生命中很重要的一部分也离开了。因为在我生命中的重要时刻，他都在我身边。很难形容，但这是个奇妙的时刻。”

拉沃尔杯在2017年进行首届比赛，欧洲队已经取得了四连胜，未尝败绩。这项比赛由六位欧洲球员组成的欧洲队对抗六位来自欧洲以外的其他国家球员组成的世界队，这两队会在三天里进行12场比赛。

比赛首日获胜的球队得一分，比赛第二日和第三日获胜的各得两分和三分，首支赢得13分的队伍是最终赢家。

挪威球员鲁德和希腊好手西西帕斯在单打旗开得胜，助欧洲队获得两分，不过网坛巨头默里、费德雷尔和纳达尔无缘在接下来的单打和双打贡献分数，让世界队追平比分。