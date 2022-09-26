基普乔格再创男子马拉松世界纪录

（柏林综合电）肯尼亚名将基普乔格（Kipchoge）在星期天（9月25日）举行的柏林马拉松赛以2小时01分10秒的成绩，打破自己四年前在同一个赛事创造的男子马拉松世界纪录。

这名连续在里约与东京奥运会夺冠的37岁肯尼亚名将一度有望成为马拉松历史上首名跑进两小时的选手。尽管他在比赛后半程稍微慢了下来，无法如愿以偿，但最终还是将旧的世界纪录（2小时01分39秒）缩短了近半分钟。

基普乔格同袍科里尔（Korir）以2小时05分58秒获得亚军，季军则归埃塞尔比亚选手阿巴特（Abate），他的成绩为2小时06分28秒。

另一名埃塞尔比亚选手贝利胡（Belihu）在前三分之二的比赛中一直紧跟基普乔格的步伐，可惜最后只能以第四名完赛。

基普乔格在上星期五受访时只说，希望自己能取得好成绩，但从他在比赛一开始就全力冲刺来看，显然他的目标不仅仅是再创造世界纪录，而是冲着打破两小时的大关而来。

值得一提的是，基普乔格曾在2019年于维也纳的一个特别设计的赛道上跑出低于两小时（1小时59分40秒）的成绩，但由于当时的条件不符合世界纪录认定标准，因此未获世界田径联合会认可。

这是基普乔格第五次参加柏林马拉松赛，并且是第四度夺冠，他也因此成为了继埃塞尔比亚名宿格布雷塞拉西（Gebrselassie）之后，第二位在该赛事中完成四冠王的传奇跑者。

女子组方面，埃塞尔比亚女将提格斯特·阿塞法（Tigist Assefa）则以2小时15分37秒技压群芳夺冠，这同时也是女子马拉松赛历来的第三好成绩。