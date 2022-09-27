世界队首夺拉沃尔杯冠军 费天王正式退役

（伦敦综合电）凭借最后一天比赛的冲刺，世界队从第二天4比8落后的劣势逆转由四大巨头费德雷尔（Ferderer）、纳达尔（Nadal）、乔科维奇（Djokovic）与默里（Murray）领军的欧洲队，以13比8的总成绩首夺拉沃尔杯冠军。费德雷尔在职业生涯最后一役再次捧杯的希望也落空。

拉沃尔杯9月26日在英国伦敦O2体育馆结束第三天的比赛，世界队连赢三场，拿下9分，先达到13分夺得本届赛事冠军。

首场比赛，由加拿大选手阿利亚西姆（Aliassime）和美国选手索克（Sock）组成的世界队在2比6落后的情况下连扳两盘，以6比3和10比8战胜由贝雷蒂尼／默里组成的欧洲队，帮助世界队拿下3分。

第二场比赛，世界队的阿利亚西姆以6比3和7比6（3）直落两盘，战胜塞尔维亚天王乔科维奇，世界队再拿3分，并将总比分反超至10比8。

第三轮单打，美国的蒂亚弗（Tiafoe）挽救四个赛点，最终在1比6落后的情况下连扳两盘，以7（13）比6、和10比8逆转西西帕斯（Tsitsipas），帮助世界队拿下昨天的第三场胜利，最终以总比分13比8夺冠。

蒂亚弗赛后受访时说：“这是一种难以置信的感觉。虽然我付出了很多的努力想要赢得这场比赛，但这不仅仅是我的功劳。虽然有一段时间我表现不佳，但我还是坚持了下来。这份荣耀很珍贵，今晚我们要好好庆祝一番。”

费德雷尔赛后也发文感谢大家的陪伴度过这难忘的一夜，“昨天是一个神奇的夜晚。再次感谢所有在这里与我一起分享这一刻的球员和球迷。”

本届大赛结束后，“瑞士天王”费德雷尔正式退役，这也意味着“四巨头”统治男子网坛的时代已成为过去式。