莫拉塔绝杀 西班牙"拔"葡萄牙

本地时间今晨的欧洲国家联赛A2组上演双“牙”对决，西班牙客场凭莫拉塔（Morata）完场前绝杀，以1比0险胜葡萄牙，反超夺得4强席位。

葡萄牙赛前以两分领航，只要不败便可晋级欧国联4强，岂料在终场前被绝杀，只能以1分之差目送西班牙晋级。同组的捷克客场以1比2不敌瑞士，小组垫底后降下B级联赛。

就是这个失球，让葡萄牙惨失晋级机会。（路透社）

值得一提的是，这是西班牙88年来首次在正式比赛客场击败葡萄牙，上次客胜还是在1934年的世界杯预赛。

帅罗屡失良机 葡萄牙遗憾出局

帅罗屡失良机，赛后更怒掷队长臂章。（法新社）

仗着上仗以4球大胜捷克的气势，主场摆阵的葡萄牙强阵出击，以“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）领衔攻坚，不过却是摆出4-3-3阵形的西班牙占据了72%控球率。

虽然如此，西班牙攻门力度欠奉，反而是葡萄牙前锋若塔（Jota）差点在第33分钟打开纪录，但被西班牙门将西蒙（Simon）神勇救出，两军半场互交白卷。

易边再战，帅罗差点打破闷局，但又被西蒙化险为夷。第71分钟，帅罗再有机会，他在禁区接获若塔的横传，但球停得不是很好，当准备射门时，球被迅速回防的西班牙后卫从身后插上截走。

得势不得分的西班牙先后换将，企图改变战局。皇天不负有心人，完场前2分钟，候补上阵的内科·威廉姆斯（Neco Williams）接应右路传中后头球二传，门前的莫拉塔面对空门一脚定江山，助西班牙以1比0锁定胜局。

葡萄牙原有扳平机会，但帅罗在第91分钟禁区内的射门又被西蒙右腿下跪挡出，只好接受以0比1被绝杀出局的命运。

桑托斯: 葡萄牙后段无法投入比赛

葡萄牙主帅桑托斯（Santos）说：“半场结束后的前15分钟，葡萄牙施加的压力越来越大，我们创造了两到3次的进球机会。从那以后，我们就失去了对球的控制，球队的阵形开始后撤，停止施压，踢得开始愈发挣扎。”

虽然他立刻换将抢回球权，但桑托斯说：“我们（就算）夺回了球权，但无法投入到比赛中。西班牙开始推进，在没有真正机会的情况下进球。”

荷克意西 明年争霸

欧国联4强落实，荷克意西将在明年6月的半决赛与决赛争霸。

随着西班牙打败葡萄牙锁定4强资格后，最终4强为荷兰、克罗地亚、意大利、西班牙，后两者是连续两届杀入4强，荷兰则是继首届后再次进入淘汰赛阶段。

4强将于明年6月14及15日进行，而6月18日将上演季军战及决赛。赛事东道主将于明年1月公布，据了解，荷兰、4强不入的比利时、威尔士及波兰都有意争办赛事。

历届欧国联4强

2022/23年赛季 - 克罗地亚、荷兰、意大利、西班牙

2020/21年赛季 - 法国（冠军）、比利时、意大利、西班

2018/19年赛季 - 葡萄牙（冠军）、荷兰、英格兰、瑞士

恩里克：西班牙下半场修正错误

西班牙主帅恩里克（Enrique）说：“上半场我们坚持主打控球，可能太坚持了，下半场我们修正了我们的错误，踢得非常好。进球其实我预料到了，这是很开心的时刻，我们再一次进入欧国联四强，要做的就是享受其中。”

至于这是否是对此前质疑声的回应，恩里克说：“足球世界里的质疑声永远是根据战绩来的，我对这些事的兴趣为零。假如今天我们输了，第88分钟没进这球的话，又有人会说这说那的，这就是足球，我接受这一点。”