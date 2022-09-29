张正伟也涉毒 三泳将被体理会警告和暂停资助一个月

继约瑟林和林香杞后，张正伟也承认在海外吸毒，成了第三个卷入近日毒品风波的我国泳将。新加坡体育理事会星期三（9月28日）宣布对三人开出惩处，暂停资助他们的体育训练一个月，并发出警告信。

体理会发文告指出，三名泳将都因涉及毒品相关罪行被中央肃毒局调查。尽管尿检结果都呈阴性，但三人都承认在海外吸食受管控毒品。

体理会分别和他们见面后，上周完成内部调查，认为三人违反运动员行为准则，因此从10月1日起，暂停他们在高水平计划（High Performance Scheme）下的运动员福利，为期一个月。他们将不会收到训练辅助金，也不能使用体理会旗下的运动科学及医药设施及服务。此外，张正伟的卓越体育奖学金（spexScholarship）福利也将被终止一个月。

新加坡游泳总会也确认，三人这段期间将无法在国家游泳中心训练，及使用任何设施、福利或服务。

约瑟林涉嫌在今年5月在海外训练备战越南东南亚运动会期间吸食大麻而被中央肃毒局调查。林香杞因为持有吸毒用具，上个月被肃毒局警告，而在服兵役的约瑟林上个月底承认吸食大麻后，已被国防部禁止再以训练或比赛为由请假，并得接受半年尿检。

不过昨天的文告并未提及张正伟吸食的受管控毒品是否为大麻，体理会受询时拒绝透露详情。

张正伟在今年5月的东南亚运动会赢得50米蝶泳和自由泳金牌，并在8月的共和联邦运动会50米蝶泳项目摘银，他两周前在全国奥理会“大赛奖金计划”颁奖仪式上，获颁3万5000元奖金，是男选手中奖金最高的，但当时还未爆出他涉毒的消息。

约瑟林和林香杞原可分别获得1万3750元和3750元，但两人的奖金暂时被搁置，直到纪律委员会调查结果出炉。

奥理会发言人说，调查还在进行中，纪律委员会将和涉事运动员见面，并在下周完成调查。据《联合早报》了解，张正伟也将被调查。

三人都表示对自己的行为后悔

张正伟在声明中说：“我想对我的家人、队友和泳总道歉。我对这件事感到非常后悔。作为精英运动员，我更应知道这些。我将努力成为一个更好的自己，从中变得更强大。”

约瑟林也在体理会公布惩处后发声明说，运动员须要全方位支持，尽管他对暂停资助感到失望，但因为犯错，他将接受后果。他说，自己过去五六周在服役时间外都独自训练。

林香杞也说，她一直在深刻反省，尽管单独训练有挑战性，但她依然希望在未来达到目标。

泳总会长蔡荣俊则说，尽管泳总对吸食受管控毒品零容忍，但三名泳将不该因犯错而被大众排斥。他说，他们已意识到错误并会面对后果，泳总正采取行动，帮助他们重新振作。