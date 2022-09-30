勒克莱尔承认争冠无望 新加坡站重在为下赛季做准备

由于在积分榜上优势明显，红牛车手费斯塔彭第二次夺得世界一级方程式（F1）车手总冠军就只是时间问题。积分榜上排名第二的法拉利车手勒克莱尔星期四（9月29日）晚在滨海湾赛道旁承认无望逆转。

勒克莱尔称，他和车队仍会在本周末的新加坡大奖赛争取胜利，未来六站的最大目标是为下赛季做好准备。

费斯塔彭在积分榜上的优势多达116分。他有可能在本周末就锁定车手总冠军。在星期四晚接受采访时，费斯塔彭神态轻松。他说：“我们只是尽力去好好过一个周末。如果能在这里就赢得总冠军的话当然好，但我没有在想这件事情。”

他说：“对我来说，现在跟去年的感觉没有太大不同。自从赛季初的几次退赛后，整个车队都在最佳状态，大多数比赛中我们都发挥出了最好水准，做得很棒。当然，我们永远会去想，能在什么地方做得更好。”

勒克莱尔表示，他和法拉利车队仍会争取在本周末获胜，但明年才是工作的重点。他说：“我们会用接来下的六站比赛，去为明年做好准备。”

相比于去年费斯塔彭与哈密尔顿在赛季中多次撞车，一直到赛季最后一战的最后一圈才分出胜负不同。今年费斯塔彭与勒克莱尔之争显得更加平和，但也更早分出胜负。

费斯塔彭和勒克莱尔都是24岁，两人早在童年时就在赛车场上竞争。勒克莱尔认为，两人现在都已经成熟。他说：“在卡丁车赛场时，我最强的对手应该就是麦克斯（费斯塔彭）。那时我们很年轻也很冲动，所以那时候我们会对争斗更加上心。现在我们都还在赛车场里，在最高级别的比赛中互相竞争。不过现在我们都懂了，那就是同一个人，在聚光灯下和聚光灯外可能会有完全不一样的表现。我觉得我们都懂得了这个道理，这很了不起。”

哈密尔顿则认为，过早分出冠军对F1这项运动不是好消息。他说：“我为车迷感到遗憾。去年到最后一刻才分出胜负，让每个人都感觉到非常刺激，对我们也是一样。赛季这么早结束从来不是什么好事，虽然我之前也曾很早就夺冠。对于个人来说，这是好事，但对于这项运动而言，这就不够精彩了。”