【图集】F1新加坡大奖赛蓄势待发

阔别两年，世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛本周末回归滨海湾赛道，星期六（10月1日）将举行关键的排位赛，你已准备好了吗？

随着10支F1车队的车手与工作人员本周陆续抵达新加坡，“小红点”也开始热闹起来，车手们出席多场商业活动引来车迷们挤爆现场，大家都想争赌赛车明星们的风采。

和往年一样，新加坡F1维修站大楼在练习赛前一天的星期四开放给成功索票的公众参观。公众不仅能近距离见到赛车，还能目睹车队技师们如何齐心协力，在极短的时间内为赛车换胎。

《联合早报》的摄影记者们这几天马不停蹄，兵分多路，为读者们捕捉到了多个精彩画面。

迈凯伦车队的工作人员正在对赛车进行组装检测。（邝启聪摄）

马赛地车队的工作人员点算和检查轮胎，确保赛前一切就绪。（邝启聪摄）

F1维修站大楼星期四开放给公众，大批成功索票的公众高举手机对准车队猛拍。（张思庆摄）

红牛车队工作人员忙里偷闲，玩起桌上足球。（张思庆摄）

F1车手们出席赛前记者会，左起为迈凯伦的诺里斯、威廉姆斯的阿尔本、阿尔卑的奥康、“车王”迈克尔·舒马赫之子米克及马赛地的哈密尔顿。（邝启聪摄）

迈凯伦车手诺里斯日前在出席乐高积木活动时，亲切地为小小车迷签名。（叶振忠摄）

红牛车手费斯塔彭（Verstappen）本季已夺得了11个分站冠军，最近更是取得五连胜，目前在车手积分榜上以116分的鸿沟式优势领跑。如果他能在新加坡站取得比排名第二的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）多14分以上的积分，就能卫冕车手总冠军。

不过，这名荷兰籍车手从未在新加坡站夺冠。

前法拉利车手维特尔（Vettel）是上届（2019年）新加坡大奖赛的冠军，并且是此站历来的最大赢家（共五次夺冠），但这名德国籍车手自去年起已加入阿斯顿马丁车队，本季至今也未曾登上过领奖台。