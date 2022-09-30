【图集】F1新加坡大奖赛蓄势待发

来自 / 早报数码

文 /
何欣颜

发布 / 2022年9月30日 12:55 PM

车队技师们向公众展示如何在短时间内更换轮胎。（邝启聪摄）
车队技师们向公众展示如何在短时间内更换轮胎。（邝启聪摄）

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阔别两年，世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛本周末回归滨海湾赛道，星期六（10月1日）将举行关键的排位赛，你已准备好了吗？

随着10支F1车队的车手与工作人员本周陆续抵达新加坡，“小红点”也开始热闹起来，车手们出席多场商业活动引来车迷们挤爆现场，大家都想争赌赛车明星们的风采。

和往年一样，新加坡F1维修站大楼在练习赛前一天的星期四开放给成功索票的公众参观。公众不仅能近距离见到赛车，还能目睹车队技师们如何齐心协力，在极短的时间内为赛车换胎。

《联合早报》的摄影记者们这几天马不停蹄，兵分多路，为读者们捕捉到了多个精彩画面。

迈凯伦车队的工作人员正在对赛车进行组装检测。（邝启聪摄）
马赛地车队的工作人员点算和检查轮胎，确保赛前一切就绪。（邝启聪摄）
F1维修站大楼星期四开放给公众，大批成功索票的公众高举手机对准车队猛拍。（张思庆摄）
红牛车队工作人员忙里偷闲，玩起桌上足球。（张思庆摄）
F1车手们出席赛前记者会，左起为迈凯伦的诺里斯、威廉姆斯的阿尔本、阿尔卑的奥康、“车王”迈克尔·舒马赫之子米克及马赛地的哈密尔顿。（邝启聪摄）
迈凯伦车手诺里斯日前在出席乐高积木活动时，亲切地为小小车迷签名。（叶振忠摄）

红牛车手费斯塔彭（Verstappen）本季已夺得了11个分站冠军，最近更是取得五连胜，目前在车手积分榜上以116分的鸿沟式优势领跑。如果他能在新加坡站取得比排名第二的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）多14分以上的积分，就能卫冕车手总冠军。

不过，这名荷兰籍车手从未在新加坡站夺冠。

前法拉利车手维特尔（Vettel）是上届（2019年）新加坡大奖赛的冠军，并且是此站历来的最大赢家（共五次夺冠），但这名德国籍车手自去年起已加入阿斯顿马丁车队，本季至今也未曾登上过领奖台。

在车手积分榜上遥遥领先的红牛车手费斯塔彭有望在新加坡站提前夺得车手总冠军。（张思庆摄）

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