德甲多特蒙德11月来新 和狮城水手踢友谊赛

来自 / 联合早报

文 /
陈明耀

发布 / 2022年10月1日 5:00 AM

狮城水手总裁邹俊良（左三）和多特蒙德常务董事克拉默（右三）交换两队球衣。左起为水手队体育总监巴德里和队长哈里斯，右起为多特蒙德亚洲区运营总监苏雷士及多特蒙德大使兼前门将魏登费勒。（陈福洲摄）
狮城水手总裁邹俊良（左三）和多特蒙德常务董事克拉默（右三）交换两队球衣。左起为水手队体育总监巴德里和队长哈里斯，右起为多特蒙德亚洲区运营总监苏雷士及多特蒙德大使兼前门将魏登费勒。（陈福洲摄）

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八届德甲冠军多特蒙德（Dortmund）今年11月将展开东南亚巡回之旅，首站在我国和本地足坛新贵狮城水手（Lion City Sailors）踢友谊赛。届时球迷也能期待参与球员见面会、公开训练等活动。

比赛将在11月24日晚上8点30分于水手队主场、惹兰勿刹体育场举行。

多特蒙德对本地球迷并不陌生，他们2014年在我国设立办公室，去年则和狮城水手签署了两年半的合作协议。

这将是他们第二次莅临我国，七年前他们曾在本地进行公开训练及参与活动，不过没有踢比赛。

相比起当时在我国逗留两天，这次他们将有五天时间（22日至26日）和球迷接触，接着到印度尼西亚和越南继续行程。

由于比赛处于卡塔尔世界杯期间，因此预料罗伊斯（Reus）、布兰特（Brandt）、苏勒（Sule）等大将届时或无法来我国。

不过球队常务董事克拉默在星期五（9月30日）的记者会保证，将带上他们能派出的最强阵容来到东南亚。

“我们对新加坡感情很深，在本地的办公室由新加坡人管理。我们真的感觉这里像家一样，感受到国人发自内心的欢迎。”

克拉默也说，多特蒙德希望和各地球迷深耕关系，和当地球队比赛更有效果。他笑言：“前年我们因疫情无法来新参加国际冠军杯是有点失望，不过比起和狼队（Wolves）、水晶宫（Crystal Palace）等英超队比赛，我更高兴11月能和水手比赛。”

狮城水手总裁邹俊良则说，届时也料将有一系列精彩活动，像是机场欢迎会、球员见面会、参观公开训练等。两队也计划一起回馈社会，参与公益活动。详情还在讨论中。

至于为何比赛选在惹兰勿刹体育场，而不是拥有更多座位的国家体育场，邹俊良解释，临近赛期国家体育场有演唱会，加上两队希望能和球迷有更近距离接触，因此决定在球场和观众席距离很近的惹兰勿刹体育场比赛。

狮城水手队长哈里斯说，他最期待能见到罗伊斯及贝灵厄姆（Bellingham），不过即使两人缺席，他和队友也都会把握这次和顶级对手交锋的良机，并尽全力赢下比赛。

门票即日起在SISTIC发售，售价介于13元至35元。

公众若在10月24日或之前购票可享有15%的早鸟优惠，而水手队会员可得到25%的早鸟优惠，并在优惠期结束后也能得到20%折扣。

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