德甲多特蒙德11月来新 和狮城水手踢友谊赛

八届德甲冠军多特蒙德（Dortmund）今年11月将展开东南亚巡回之旅，首站在我国和本地足坛新贵狮城水手（Lion City Sailors）踢友谊赛。届时球迷也能期待参与球员见面会、公开训练等活动。

比赛将在11月24日晚上8点30分于水手队主场、惹兰勿刹体育场举行。

多特蒙德对本地球迷并不陌生，他们2014年在我国设立办公室，去年则和狮城水手签署了两年半的合作协议。

这将是他们第二次莅临我国，七年前他们曾在本地进行公开训练及参与活动，不过没有踢比赛。

相比起当时在我国逗留两天，这次他们将有五天时间（22日至26日）和球迷接触，接着到印度尼西亚和越南继续行程。

由于比赛处于卡塔尔世界杯期间，因此预料罗伊斯（Reus）、布兰特（Brandt）、苏勒（Sule）等大将届时或无法来我国。

不过球队常务董事克拉默在星期五（9月30日）的记者会保证，将带上他们能派出的最强阵容来到东南亚。

“我们对新加坡感情很深，在本地的办公室由新加坡人管理。我们真的感觉这里像家一样，感受到国人发自内心的欢迎。”

克拉默也说，多特蒙德希望和各地球迷深耕关系，和当地球队比赛更有效果。他笑言：“前年我们因疫情无法来新参加国际冠军杯是有点失望，不过比起和狼队（Wolves）、水晶宫（Crystal Palace）等英超队比赛，我更高兴11月能和水手比赛。”

狮城水手总裁邹俊良则说，届时也料将有一系列精彩活动，像是机场欢迎会、球员见面会、参观公开训练等。两队也计划一起回馈社会，参与公益活动。详情还在讨论中。

至于为何比赛选在惹兰勿刹体育场，而不是拥有更多座位的国家体育场，邹俊良解释，临近赛期国家体育场有演唱会，加上两队希望能和球迷有更近距离接触，因此决定在球场和观众席距离很近的惹兰勿刹体育场比赛。

狮城水手队长哈里斯说，他最期待能见到罗伊斯及贝灵厄姆（Bellingham），不过即使两人缺席，他和队友也都会把握这次和顶级对手交锋的良机，并尽全力赢下比赛。

门票即日起在SISTIC发售，售价介于13元至35元。

公众若在10月24日或之前购票可享有15%的早鸟优惠，而水手队会员可得到25%的早鸟优惠，并在优惠期结束后也能得到20%折扣。