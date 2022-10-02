传上赛季车队开销超出预算顶限 红牛老板：无稽之谈

就红牛上赛季开销超出预算顶限这一传言，车队老板霍纳（Horner）昨天（10月1日）在记者会上称，这些都是无稽之谈。他说，调查结果尚未出炉，而其他车队就已开始对他的车队评头论足，这无疑就是在诋毁红牛。

2021赛季，国际汽联设立了强制性的预算这一条例，表示每支车队每赛季的开资上限是1亿4500万美元（约合2亿零800万新元，1美元兑1.43新元，下同）。而就在新加坡大奖赛开赛前夕，多家外媒报道称阿斯顿马丁和红牛两支车队上赛季的开资超出预算，其中红牛更是严重违反规定，超标5%，即700万美元。

马赛地老板沃尔夫（Wolff）更是直言不讳说这已是“公开的秘密”。

然而，红牛车队老板霍纳昨天在记者会上表示，国际汽联的调查结果还未出炉，发表这些评论的人都是在破坏红牛名誉。

他说：“他们到底是怎么知道这些信息的？他们从哪里获得这些信息？国际汽联甚至还没有完成他们的调查过程。”

“除非（这些车队）明确撤回这些声明，否则我们将非常严肃地对待它，并考虑采取措施。”

稍早前当霍纳被问及是否知道任何违反成本上限的行为时，他表示，这些账目早在今年3月就已经提交，“这是一个漫长的过程，而我们也正确地遵循了这个过程。”

“我认为我们的提交材料肯定低于上限。很明显，这取决于国际汽联，遵循他们的程序，他们目前正在做的。”

国际汽联将会在下周三（10月5日）做出正式宣布。